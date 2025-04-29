Известна судьба известного украинского боксера, которого связала полиция

Getty Images/Global Images Ukraine. Евгений Хитров

Известный украинский боксер Евгений Хитров, который последний раз выходил на профессиональный ринг в 2019 году, был задержан в городе Кривой Рог.

Спортсмена подозревают в кражах из сельхозпредприятий. Состоялся суд по делу Хитрова, который избрал ему меру пресечения. На время следствия бывшего украинского боксера будут держать под стражей с правом выхода под залог в более 420 тысяч гривен.

Хитров провел в своей профессиональной карьере 22 поединка, в которых одержал 20 побед (17 из них нокаутом). Побеждал на чемпионатах Украины (2011) и мира (2011) среди любителей. В 2012 году принимал участие в Олимпийских играх.

sport.ua