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Автоспорт

Зак Браун назвал книгу мемуаров «Семь десятых секунды»

Зак Браун назвал книгу мемуаров «Семь десятых секунды»

Этот год обещает стать весьма урожайным на книги о Формуле 1. Например, недавно мы рассказывали о литературных дебютах телекомментаторов Саймона Лэйзенби и Теда Крэвица, а теперь есть смысл уделить внимание мемуарам Зака Брауна, исполнительного директора McLaren Racing.

400-страничный том в ярко-оранжевой (разумеется!) обложке под названием «Семь десятых секунды» (в оригинале Seven Tenths Of A Second) с подзаголовком «Жизнь, лидерство и Формула 1», появится в продаже 20 ноября. Т.е. книга как раз поспеет к той важной поре в жизни многих людей, когда уже надо бы озаботиться проблемой подарков на Рождество.

Зак Браун назвал книгу мемуаров «Семь десятых секунды»

Надо признать, что момент для публикации подобных мемуаров Браун выбрал очень правильно: McLaren уверенно лидирует в обоих зачётах чемпионата, и что-то подсказывает, что к концу ноября команда вполне может досрочно выиграть Кубок конструкторов. 

Второй раз подряд, хотя до прошлого года ей это не удавалось на протяжении долгих 26 лет. И только когда бывший гонщик, страстный поклонник автоспорта и успешный бизнесмен из Калифорнии в ноябре 2016-го возглавил McLaren Technology Group, дела команды из Уокинга начали постепенно налаживаться. И сейчас она достигла того уровня, когда вопрос остаётся только один: кто именно из гонщиков McLaren станет чемпионом – Оскар Пиастри или Ландо Норрис?

Как явствует из аннотации к книге, изданной Penguin Books, «Зак Браун в течение десяти лет был профессиональным гонщиком и знает, как добиться боевого настроя в автоспорте и сделать из команды успешное предприятие. Под его руководством McLaren Racing была преобразована в фабрику побед…

В своей книге Зак показывает, как это делается: на ранней стадии надо преодолеть разного рода напасти, потом научиться ладить с соперничающими друг с другом напарниками, нацелить всех на борьбу за победы и в итоге выстроить лучшую в мире команду…

Теперь Зак решил поделиться с читателями своим опытом, рассказав об этом честно, убеждённо и с юмором, с которым он руководит одной из прославленных команд в истории автоспорта».

А вот что сказал о своей книге сам Браун: «С тех пор, когда мои родители впервые взяли меня с собой на гонку, а мне тогда было 10 лет, я страстно увлекаюсь этим невероятным спортом, ведь это и восторг, и соперничество, а в основе всего – постоянное стремление к совершенству.  

Возглавить McLaren Racing, чтобы вернуть команду в лидеры, стало абсолютной привилегией. На этом пути я получил ряд бесценных уроков и надеюсь, что истории и взгляды, которыми я делюсь с читателями, доставят им удовольствие». 

Вероятно, чтобы понять, почему книга озаглавлена «Семь десятых секунды», надо её прочесть. Версия, что столько на финише прошлогоднего Гран При Абу-Даби отделяло Карлоса Сайнса от Ландо Норриса, т.е. в случае победы испанца и третьего места Шарля Леклера Кубок конструкторов достался бы Ferrari, вроде бы отпадает. Ландо тогда пересёк линию финиша на 5,832 секунды раньше соперника. 

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