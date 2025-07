Зак Браун назвал книгу мемуаров «Семь десятых секунды»

by

Этот год обещает стать весьма урожайным на книги о Формуле 1. Например, недавно мы рассказывали о литературных дебютах телекомментаторов Саймона Лэйзенби и Теда Крэвица, а теперь есть смысл уделить внимание мемуарам Зака Брауна, исполнительного директора McLaren Racing.

400-страничный том в ярко-оранжевой (разумеется!) обложке под названием «Семь десятых секунды» (в оригинале Seven Tenths Of A Second) с подзаголовком «Жизнь, лидерство и Формула 1», появится в продаже 20 ноября. Т.е. книга как раз поспеет к той важной поре в жизни многих людей, когда уже надо бы озаботиться проблемой подарков на Рождество.

Надо признать, что момент для публикации подобных мемуаров Браун выбрал очень правильно: McLaren уверенно лидирует в обоих зачётах чемпионата, и что-то подсказывает, что к концу ноября команда вполне может досрочно выиграть Кубок конструкторов.

Второй раз подряд, хотя до прошлого года ей это не удавалось на протяжении долгих 26 лет. И только когда бывший гонщик, страстный поклонник автоспорта и успешный бизнесмен из Калифорнии в ноябре 2016-го возглавил McLaren Technology Group, дела команды из Уокинга начали постепенно налаживаться. И сейчас она достигла того уровня, когда вопрос остаётся только один: кто именно из гонщиков McLaren станет чемпионом – Оскар Пиастри или Ландо Норрис?

Как явствует из аннотации к книге, изданной Penguin Books, «Зак Браун в течение десяти лет был профессиональным гонщиком и знает, как добиться боевого настроя в автоспорте и сделать из команды успешное предприятие. Под его руководством McLaren Racing была преобразована в фабрику побед…

В своей книге Зак показывает, как это делается: на ранней стадии надо преодолеть разного рода напасти, потом научиться ладить с соперничающими друг с другом напарниками, нацелить всех на борьбу за победы и в итоге выстроить лучшую в мире команду…

Теперь Зак решил поделиться с читателями своим опытом, рассказав об этом честно, убеждённо и с юмором, с которым он руководит одной из прославленных команд в истории автоспорта».

А вот что сказал о своей книге сам Браун: «С тех пор, когда мои родители впервые взяли меня с собой на гонку, а мне тогда было 10 лет, я страстно увлекаюсь этим невероятным спортом, ведь это и восторг, и соперничество, а в основе всего – постоянное стремление к совершенству.

Возглавить McLaren Racing, чтобы вернуть команду в лидеры, стало абсолютной привилегией. На этом пути я получил ряд бесценных уроков и надеюсь, что истории и взгляды, которыми я делюсь с читателями, доставят им удовольствие».

Вероятно, чтобы понять, почему книга озаглавлена «Семь десятых секунды», надо её прочесть. Версия, что столько на финише прошлогоднего Гран При Абу-Даби отделяло Карлоса Сайнса от Ландо Норриса, т.е. в случае победы испанца и третьего места Шарля Леклера Кубок конструкторов достался бы Ferrari, вроде бы отпадает. Ландо тогда пересёк линию финиша на 5,832 секунды раньше соперника.

