«Это как будто ночь и день». Бэнкс назвал разницу между братьями Кличко

Getty Images/Global Images Ukraine. Братья Кличко

Известный тренер Джонатон Бэнкс высказался о Владимире и Виталии Кличко.

«Это как будто ночь и день. Владимир – это типичный боксер, ведь пытался перебоксировать соперника или контратаковать его. А вот Виталий уже был просто неудержим. Он просто шел вперед, чтобы нанести удар и ему было без разницы, когда или как это делать.

Владимир обычно пытался опередить тебя и поймать своим лучшим ударом, а Виталий просто хотел попасть по сопернику и продолжать его бить. Виталий был гораздо активнее, чем Владимир», – отметил Бэнкс.

Ранее братья Кличко попали в рейтинг лучших боксеров в истории Украины.

sport.ua