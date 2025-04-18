Мюнхен. Зверев за три часа победил Грикспора, отыграв его подачу на матч, Шелтон второй раз в карьере сыграет в полуфинале турнира на грунте

На турнире АТР 500 в Мюнхене известна четверка полуфиналистов



Мюнхен, Германия • 14-20 апреля • грунт • €2,747,360

Действующий чемпион: Ян-Леннард Штруфф (Германия)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Четвертьфинал

Александр Зверев (Германия, 1) – Таллон Грикспор (Нидерланды) 6:7(6), 7:6(3), 6:4

Фабиан Марожан (Венгрия) – Зизу Бергс (Бельгия) 6:3, 7:6(4)

Франсиско Серундоло (Аргентина, 5) – Давид Гоффен (Бельгия) 6:2, 6:4

Бен Шелтон (США, 2) – Лучано Дардери (Италия) 6:4, 6:3

• Александр Зверев второй раз в этом году победил Таллона Грикспора и увеличил свое преимущество в их очном противостоянии – 7:2. Немецкий теннисист отыграл подачу соперника на матч во втором сете (при счете 4:5) и затратил на свою победу 3 часа 14 минут игрового времени. Зверев второй раз в этом году сыграет в полуфинале (первый был на Australian Open) и встретится там с Фабианом Марожаном, которого обыграл в прошлом году на “Мастерсе” в Майами.

• Бен Шелтон за 73 минуты выиграл свой четвертьфинал и второй раз в карьере сыграет в полуфинале турнира АТР на грунте. Американец будет бороться за место в финале с аргентинцем Франсиско Серундоло, которого обыграл в прошлом году на “Мастерсе” в Индиан-Уэллс.

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