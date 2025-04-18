В Alpine рассчитывают двумя машинами выйти в финал

Пьер Гасли возглавил протокол первой сессии свободных заездов в Джидде и показал восьмое время во второй. Гонщик Alpine считает, что у машины есть потенциал прибавить в квалификации. Его напарник Джек Дуэн по итогам второй тренировки расположился на семнадцатой строчке. Оба гонщика рассчитывают квалифицироваться в десятке.

Пьер Гасли (8-й): «В целом, я доволен пятничными тренировками. В первой сессии машина отлично управлялась – всегда приятно показать первое время, даже если это только тренировка. Я чувствовал, что машина позволяет атаковать, а это хороший знак на такой скоростной трассе, как эта.

Во второй тренировке возникло больше проблем с нехваткой сцепления с трассой. Команда знает, что эта сессия более показательная относительно того, что нас ждёт в квалификации, поэтому мы получили определённое понимание того, над чем поработать перед субботними сессиями.

Мы будем двигаться вперёд шаг за шагом. Отрывы минимальные, и одна или две десятых разделяют большое число машин. Мы не так далеко позади, но возможность прибавить ещё есть. Нам просто нужно добиться успеха в субботу».

Джек Дуэн (17-й): «Не самая простая пятница для меня, но я смог многому научиться в двух сессиях. Трасса очень быстрая, и нужно постепенно набирать уверенность, чтобы атаковать.

Мне было комфортно на шинах Medium, тогда как Soft не удалось заставить работать, поэтому кое в чём нужно разобраться. Я уверен, что мы это сделаем до квалификации и максимально раскроем потенциал машины.

Нет сомнений, что третьей тренировке будет так же жарко, как в первой. Мы сделаем всё возможное, чтобы отточить всё до мельчайших деталей и побороться за место в первой десятке в квалификации».

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