Наоми Осака: «Поединок против Марты Костюк — один из двух лучших моих матчей в этом году»

Японская теннисистка ответила на вопросы журналистов после победы над Мартой Костюк на турнире WTA 1000 в Риме

— Наоми, серьезная победа над теннисисткой топ-20. Какие ваши мысли о матче?

— Думаю, я сыграла действительно хорошо. У меня было много задумок, и я думаю, что я их выполнила. Я очень довольна.

— По ходу первого сета казалось, что вы пытались сориентироваться, возможно, в её игре или в условиях на корте, что бы это ни было… А потом процесс пошёл. Вы чувствовали, что этот матч прошел именно так?

— Да, безусловно. Я чувствую, что пыталась побольше узнать о своей сопернице в первых нескольких геймах, но и также я пыталась напомнить себе, что мне нужно сосредоточиться на том, что я делаю, и думать о своей половине корта. Да, это был довольно хороший анализ (улыбается).

— Насколько вы довольны тем, как вам удалось это сделать в таких условиях? Очевидно, что корт тяжелый, медленный из-за дождя. Насколько Вы довольны тем, как Вы с этим справились?

— Да, я думаю, что в этом матча для меня многое было впервые. Поэтому я очень довольна. Я очень нервничала, возвращаясь после паузы из-за дождя, просто зная, что очень хочу использовать этот брейкпоинт. Очень рада, что смогла это сделать. В общем, если бы мне нужно было поставить себе оценку, я бы сказала, что я вижу большой прогресс от моего последнего матча до сегодняшнего.

• Обзор матча Марта Костюк — Наоми Осака в Риме (ВИДЕО)

— Насколько сложно во время паузы из-за дождя сохранять концентрацию, особенно если вы, вероятно, претендуете на двойной брейк? Во-вторых, был ли это, возможно, лучший матч, который вы сыграли в этом году?

— Я думаю, что обычно мне было бы трудно сосредоточиться, но я просто читала свои заметки и прочее. Думаю, это помогло мне полностью сосредоточиться на игре. С точки зрения выступления, я бы сказала, что это один из двух моих лучших матчей. Не могу сказать, был ли мой матч против Элины Свитолиной лучшим. Но я думаю, что с точки зрения исполнения я действительно вышла сегодня на корт, имея план, и я смогла хорошо выступить. К тому же, это грунт, который не является моим лучшим покрытием с точки зрения результатов. Да, тот факт, что вы задали этот вопрос, означает, что я хорошо поработала (улыбается).

— Вы говорили о том, что читаете аффирмации из блокнота. В более широком смысле, вы пишете, ведёте дневник, или речь идёт только об аффирмациях?

— Нет, всего понемногу. Я больше думаю о том, как я себя чувствую в тот день, чего хочу достичь, во что хочу верить и так далее.

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