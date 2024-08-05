Юниоры. Бурчак выиграла дебютный титул ITF Juniors, Гвилава и Емшанова стали чемпионами парных турниров

Результаты украинских юниоров на прошедшей игровой неделе
(Grade J200; Clay – Outdoor)
Мария Дробышева – 1/4 финала в одиночном разряде | Финал в парном разряде
Ева Галиевская – 1 круг в одиночном разряде | 1 круг в парном разряде
Мария Лазаренко – 1 круг в одиночном разряде | 1 круг в парном разряде
• 17-летняя Мария Дробышева стала призером турнира в парном разряде. Украинка выступала вместе с теннисисткой из Чехии Денисой Золдаковой и боролась за свой третий парный титул в сезоне. В финальном поединке Дробышева и Золдакова уступили паре Дениз Дилек (Турция)/Беатрис Зелтина (Латвия).
(Grade J100; Clay – Outdoor)
Георгий Шилов – 1 круг в одиночном разряде | –
Дмитрий Втерковский – 1 круг в одиночном разряде | –
Анастасия Коляда – 1/2 финала в одиночном разряде | 1 круг в парном разряде
Диана Смолинская – 1 круг в одиночном разряде | 1 круг в парном разряде
София Шиманская – – | 1 круг в парном разряде
Вероника Павленко – – | 1 круг в парном разряде
(Grade J60; Clay – Outdoor)
Мария Емшанова – 1/4 финала в одиночном разряде | ТИТУЛ в парном разряде
Карина Ковальчук – 2 круг в одиночном разряде | 1/2 финала в парном разряде
• 16-летняя Мария Емшанова выиграла свой второй парный титул ITF Juniors в сезоне (четвертый за карьеру). Украинка выступала в Радомлье вместе с Мартой Добрич из Хорватии. В финале девушки победили пару Франческа Галли (Италия)/Марина Кесада Ойонарте (Испания).
(Grade J60; Clay – Outdoor)
Мария Ноздрачова – 1/4 финала в одиночном разряде | 2 круг в парном разряде
Мария Козяр – 2 круг в одиночном разряде | 2 круг в парном разряде
(Grade J60; Hard – Outdoor)
Мария Поночовна – 2 круг в одиночном разряде | 2 круг в парном разряде
(Grade J60; Clay – Outdoor)
Максим Калабишка – 1/4 финала в одиночном разряде | –
Сабрина Толстова – 1/4 финала в одиночном разряде | 1/4 финала в парном разряде
Александра Киселева – 1/4 финала в одиночном разряде | 1 круг в парном разряде
Алеся Рева – 2 круг в одиночном разряде | 1 круг в парном разряде
Ильзе Рева – – | 1 круг в парном разряде
(Grade J60; Clay – Outdoor)
Степан Гвилава – 3 круг в одиночном разряде | ТИТУЛ в парном разряде
• 16-летний Степан Гвилава второй раз в сезоне стал чемпионом турнира ITF Juniors в парном разряде. В Словакии украинский теннисист выступал вместе с Майклом Савано из США. В финале они победили словацкую пару Филип Драб/Самуэль Мелага.
Анна Климова – 3 круг в одиночном разряде | 1 круг в парном разряде
Дарина Глибчук – 2 круг в одиночном разряде | 1 круг в парном разряде
Катерина Чуешова – 2 круг в одиночном разряде | 1 круг в парном разряде
Александра Ифаилова – 1 круг в одиночном разряде | 1 круг в парном разряде
(Grade J30; Clay – Outdoor)
Серафима Васильева – 1 круг в одиночном разряде | 1 круг в парном разряде
София Васильева – 1 круг в одиночном разряде | 1 круг в парном разряде
(Grade J30; Clay – Outdoor)
Елизавета Кривая – 1/4 финала в одиночном разряде | 1 круг в парном разряде
Александра Овсиенко – 1 круг в одиночном разряде | 1 круг в парном разряде
Анастасия Гнидец – 1 круг в одиночном разряде | Финал в парном разряде
• 15-летняя Анастасия Гнидец впервые сыграла в финале турнира ITF Juniors. Украинка выступала на соревнованиях вместе с британкой Матильдой Кабрерой Бернс. В финале девушки уступили итальянской паре Мартина Чербо/Карола Манфредония.
(Grade J30; Clay – Outdoor)
Дмитрий Малиев – 3 круг в одиночном разряде | 1/2 финала в парном разряде
Егор Никифоров – 1 круг в одиночном разряде | –
Анна Бурчак – ТИТУЛ в одиночном разряде | 2 круг в парном разряде
Мария Ткаленко – 2 круг в одиночном разряде | 1 круг в парном разряде
Тереза Цибулськая – 1 круг в одиночном разряде | 2 круг в парном разряде
Алина Галаган – – | 1 круг в парном разряде
Карина Морозова – – | 1 круг в парном разряде
• 15-летняя Анна Бурчак впервые стала чемпионкой турнира ITF Juniors. Украинка в Бельгии одержала шесть побед, проиграв лишь два сета. В финале Бурчак отдала лишь два гейма бельгийке Ютте Ленардс. Для украинской теннисистки это был дебютный финал на соревнованиях ITF Juniors в одиночном разряде.
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(U16; Category 2; Clay – Outdoor)
Алексей Петушинский – ТИТУЛ в одиночном разряде | –
Иван Ушаков – Финал в одиночном разряде | 1/2 финала в парном разряде
Наиль Османов – 1 круг в одиночном разряде | –
• 15-летний Алексей Петушинский завоевал свой дебютный титул Tennis Europe в одиночном разряде и впервые сыграл в финале этой возрастной категории в одиночке. В решающем поединке Петушинский обыграл своего ровесника и соотечественника Ивана Ушакова, который также впервые дошел до финала на турнире возрастной категории U16
Александра Дроздова – 1 круг в одиночном разряде | –
(U16; Category 2; Clay – Outdoor)
Ирма Чухлич – 3 круг в одиночном разряде | 1/2 финала в парном разряде
(U16; Category 3; Clay – Outdoor)
Назарий Салиев – 2 круг в одиночном разряде | 1/4 финала в парном разряде
Виктория Зайченко – Финал в одиночном разряде | 1/2 финала в парном разряде
• 14-летняя Виктория Зайченко впервые дошла до финале на турнире Tennis Europe в возрастной категории U16. В финале соревнований украинка уступила греческой теннисистке Дионисии Коуколи.
(U14; Super Category; Clay – Outdoor)
Александр Тютченко – 1/4 финала в одиночном разряде | –
Анастасия Николаева – Финал в одиночном разряде | 1/4 финала в парном разряде
Дарья Билык – 3 круг в одиночном разряде | 3 круг в парном разряде
• 14-летняя Анастасия Николаева пятый раз в сезоне дошла до финала на турнире Tennis Europe U14 в одиночном разряде и боролась за свой второй титул. В решающем матче украинка уступила первой сеяной Виктории Чесоните из Германии.
(U14; Category 2; Clay – Outdoor)
Дарья Иорш – 3 круг в одиночном разряде | 2 круг в одиночном разряде
(U14; Category 2; Clay – Outdoor)
Юрий Осыка – 1/2 финала в одиночном разряде | –
Константин Мартиян – 2 круг в одиночном разряде | 1 круг в одиночном разряде
Григорий Исаков – 1 круг в одиночном разряде | –
Ева Гусева – Финал в одиночном разряде | –
• 13-летняя Ева Гусева впервые дошла до финала на турнире Tennis Europe в возрастной категории U14. В решающем поединке украинка уступила второй сеяной Оливии Кадзельской из Польши. Отметим, что Ева Гусева стартовала на соревнованиях в квалификации.
(U14; Category 3; Clay – Outdoor)
Валерия Олексин – 1/4 финала в одиночном разряде | 1/2 финала в парном разряде
(U14; Category 3; Clay – Outdoor)
Илья Компанец – 1/4 финала в одиночном разряде | 1/4 финала в парном разряде
Кирилл Круглик – 1 круг в одиночном разряде | 1/4 финала в парном разряде
София Бобровская – 2 круг в одиночном разряде | 1 круг в парном разряде
(U14; Category 3; Clay – Outdoor)
Герман Кравченко – ТИТУЛ в одиночном разряде | ТИТУЛ в парном разряде
Владислав Богомолкин – Финал в одиночном разряде | ТИТУЛ в парном разряде
Александр Качан – 1/2 финала в одиночном разряде | Финал в парном разряде
Григорий Богодистый – 1/2 финала в одиночном разряде | 1/4 финала в парном разряде
Максим Малый – 1/4 финала в одиночном разряде | 1 круг в парном разряде
Кирилл Ткач – 2 круг в одиночном разряде | 1 круг в парном разряде
Кирилл Мазов – 2 круг в одиночном разряде | 1 круг в парном разряде
Мирон Скакун – 2 круг в одиночном разряде | 1 круг в парном разряде
Егор Коровий – 1 круг в одиночном разряде | Финал круг в парном разряде
• 13-летний Герман Кравченко сделал чемпионский дубль, победив на турнире в одиночном разряде и в парном вместе с соотечественником 14-летним Владиславом Богомолкиным, которого Кравченко обыграл в одиночном финале. Для Германа это дебютные титулы Tennis Europe, как в одиночном, так и в парном разрядах. Владислав выиграл второй парный титул в этом году (первый в возрастной категории U14).
• Отметим, что призерами парного турнира стали также украинцы – 14-летний Егор Коровий и 12-летний Александр Качан (оба впервые дошли до финала на турнире Tennis Europe в этой возрастной категории).
Анна Щавинская – Финал в одиночном разряде | –
Александра Шрейдер – 1/2 финала в одиночном разряде | ТИТУЛ в парном разряде
Анна Башкатова – 1/2 финала в одиночном разряде | 1/2 финала в парном разряде
Ульяна Петрук – 1/4 финала в одиночном разряде | ТИТУЛ в парном разряде
Татьяна Лойко – 2 круг в одиночном разряде | 1/2 финала в парном разряде
Арина Завальная – 1 круг в одиночном разряде | –
• В турнире девочек парный титул выиграли украинки Александра Шрейдер (12 лет) и Ульяна Петрук (14 лет). Для Шрейдер это второй парный трофей в этом сезоне, а Петрук впервые одержала победу на турнире Tennis Europe.
• В одиночном разряде призером стала 13-летняя Анна Щавинская, которая в финале уступила на решающем тай-брейке первой сеяной. Щавинская второй раз в сезоне дошла до финала соревнований Tennis Europe в одиночном разряде и боролась за свой первый титул.