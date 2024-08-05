Юниоры. Бурчак выиграла дебютный титул ITF Juniors, Гвилава и Емшанова стали чемпионами парных турниров

Результаты украинских юниоров на прошедшей игровой неделе

(Grade J200; Clay – Outdoor)

Мария Дробышева – 1/4 финала в одиночном разряде | Финал в парном разряде

Ева Галиевская – 1 круг в одиночном разряде | 1 круг в парном разряде

Мария Лазаренко – 1 круг в одиночном разряде | 1 круг в парном разряде

• 17-летняя Мария Дробышева стала призером турнира в парном разряде. Украинка выступала вместе с теннисисткой из Чехии Денисой Золдаковой и боролась за свой третий парный титул в сезоне. В финальном поединке Дробышева и Золдакова уступили паре Дениз Дилек (Турция)/Беатрис Зелтина (Латвия).

(Grade J100; Clay – Outdoor)

Георгий Шилов – 1 круг в одиночном разряде | –

Дмитрий Втерковский – 1 круг в одиночном разряде | –

Анастасия Коляда – 1/2 финала в одиночном разряде | 1 круг в парном разряде

Диана Смолинская – 1 круг в одиночном разряде | 1 круг в парном разряде

София Шиманская – – | 1 круг в парном разряде

Вероника Павленко – – | 1 круг в парном разряде

(Grade J60; Clay – Outdoor)

Мария Емшанова – 1/4 финала в одиночном разряде | ТИТУЛ в парном разряде

Карина Ковальчук – 2 круг в одиночном разряде | 1/2 финала в парном разряде

• 16-летняя Мария Емшанова выиграла свой второй парный титул ITF Juniors в сезоне (четвертый за карьеру). Украинка выступала в Радомлье вместе с Мартой Добрич из Хорватии. В финале девушки победили пару Франческа Галли (Италия)/Марина Кесада Ойонарте (Испания).

(Grade J60; Clay – Outdoor)

Мария Ноздрачова – 1/4 финала в одиночном разряде | 2 круг в парном разряде

Мария Козяр – 2 круг в одиночном разряде | 2 круг в парном разряде

(Grade J60; Hard – Outdoor)

Мария Поночовна – 2 круг в одиночном разряде | 2 круг в парном разряде

(Grade J60; Clay – Outdoor)

Максим Калабишка – 1/4 финала в одиночном разряде | –

Сабрина Толстова – 1/4 финала в одиночном разряде | 1/4 финала в парном разряде

Александра Киселева – 1/4 финала в одиночном разряде | 1 круг в парном разряде

Алеся Рева – 2 круг в одиночном разряде | 1 круг в парном разряде

Ильзе Рева – – | 1 круг в парном разряде

(Grade J60; Clay – Outdoor)

Степан Гвилава – 3 круг в одиночном разряде | ТИТУЛ в парном разряде

• 16-летний Степан Гвилава второй раз в сезоне стал чемпионом турнира ITF Juniors в парном разряде. В Словакии украинский теннисист выступал вместе с Майклом Савано из США. В финале они победили словацкую пару Филип Драб/Самуэль Мелага.

Анна Климова – 3 круг в одиночном разряде | 1 круг в парном разряде

Дарина Глибчук – 2 круг в одиночном разряде | 1 круг в парном разряде

Катерина Чуешова – 2 круг в одиночном разряде | 1 круг в парном разряде

Александра Ифаилова – 1 круг в одиночном разряде | 1 круг в парном разряде

(Grade J30; Clay – Outdoor)

Серафима Васильева – 1 круг в одиночном разряде | 1 круг в парном разряде

София Васильева – 1 круг в одиночном разряде | 1 круг в парном разряде

(Grade J30; Clay – Outdoor)

Елизавета Кривая – 1/4 финала в одиночном разряде | 1 круг в парном разряде

Александра Овсиенко – 1 круг в одиночном разряде | 1 круг в парном разряде

Анастасия Гнидец – 1 круг в одиночном разряде | Финал в парном разряде

• 15-летняя Анастасия Гнидец впервые сыграла в финале турнира ITF Juniors. Украинка выступала на соревнованиях вместе с британкой Матильдой Кабрерой Бернс. В финале девушки уступили итальянской паре Мартина Чербо/Карола Манфредония.

(Grade J30; Clay – Outdoor)

Дмитрий Малиев – 3 круг в одиночном разряде | 1/2 финала в парном разряде

Егор Никифоров – 1 круг в одиночном разряде | –

Анна Бурчак – ТИТУЛ в одиночном разряде | 2 круг в парном разряде

Мария Ткаленко – 2 круг в одиночном разряде | 1 круг в парном разряде

Тереза Цибулськая – 1 круг в одиночном разряде | 2 круг в парном разряде

Алина Галаган – – | 1 круг в парном разряде

Карина Морозова – – | 1 круг в парном разряде

• 15-летняя Анна Бурчак впервые стала чемпионкой турнира ITF Juniors. Украинка в Бельгии одержала шесть побед, проиграв лишь два сета. В финале Бурчак отдала лишь два гейма бельгийке Ютте Ленардс. Для украинской теннисистки это был дебютный финал на соревнованиях ITF Juniors в одиночном разряде.

• Подписывайтесь на наш Telegram канал о юниорском теннисе Украины

(U16; Category 2; Clay – Outdoor)

Алексей Петушинский – ТИТУЛ в одиночном разряде | –

Иван Ушаков – Финал в одиночном разряде | 1/2 финала в парном разряде

Наиль Османов – 1 круг в одиночном разряде | –

• 15-летний Алексей Петушинский завоевал свой дебютный титул Tennis Europe в одиночном разряде и впервые сыграл в финале этой возрастной категории в одиночке. В решающем поединке Петушинский обыграл своего ровесника и соотечественника Ивана Ушакова, который также впервые дошел до финала на турнире возрастной категории U16

Александра Дроздова – 1 круг в одиночном разряде | –

(U16; Category 2; Clay – Outdoor)

Ирма Чухлич – 3 круг в одиночном разряде | 1/2 финала в парном разряде

(U16; Category 3; Clay – Outdoor)

Назарий Салиев – 2 круг в одиночном разряде | 1/4 финала в парном разряде

Виктория Зайченко – Финал в одиночном разряде | 1/2 финала в парном разряде

• 14-летняя Виктория Зайченко впервые дошла до финале на турнире Tennis Europe в возрастной категории U16. В финале соревнований украинка уступила греческой теннисистке Дионисии Коуколи.

(U14; Super Category; Clay – Outdoor)

Александр Тютченко – 1/4 финала в одиночном разряде | –

Анастасия Николаева – Финал в одиночном разряде | 1/4 финала в парном разряде

Дарья Билык – 3 круг в одиночном разряде | 3 круг в парном разряде

• 14-летняя Анастасия Николаева пятый раз в сезоне дошла до финала на турнире Tennis Europe U14 в одиночном разряде и боролась за свой второй титул. В решающем матче украинка уступила первой сеяной Виктории Чесоните из Германии.

(U14; Category 2; Clay – Outdoor)

Дарья Иорш – 3 круг в одиночном разряде | 2 круг в одиночном разряде

(U14; Category 2; Clay – Outdoor)

Юрий Осыка – 1/2 финала в одиночном разряде | –

Константин Мартиян – 2 круг в одиночном разряде | 1 круг в одиночном разряде

Григорий Исаков – 1 круг в одиночном разряде | –

Ева Гусева – Финал в одиночном разряде | –

• 13-летняя Ева Гусева впервые дошла до финала на турнире Tennis Europe в возрастной категории U14. В решающем поединке украинка уступила второй сеяной Оливии Кадзельской из Польши. Отметим, что Ева Гусева стартовала на соревнованиях в квалификации.

(U14; Category 3; Clay – Outdoor)

Валерия Олексин – 1/4 финала в одиночном разряде | 1/2 финала в парном разряде

(U14; Category 3; Clay – Outdoor)

Илья Компанец – 1/4 финала в одиночном разряде | 1/4 финала в парном разряде

Кирилл Круглик – 1 круг в одиночном разряде | 1/4 финала в парном разряде

София Бобровская – 2 круг в одиночном разряде | 1 круг в парном разряде

(U14; Category 3; Clay – Outdoor)

Герман Кравченко – ТИТУЛ в одиночном разряде | ТИТУЛ в парном разряде

Владислав Богомолкин – Финал в одиночном разряде | ТИТУЛ в парном разряде

Александр Качан – 1/2 финала в одиночном разряде | Финал в парном разряде

Григорий Богодистый – 1/2 финала в одиночном разряде | 1/4 финала в парном разряде

Максим Малый – 1/4 финала в одиночном разряде | 1 круг в парном разряде

Кирилл Ткач – 2 круг в одиночном разряде | 1 круг в парном разряде

Кирилл Мазов – 2 круг в одиночном разряде | 1 круг в парном разряде

Мирон Скакун – 2 круг в одиночном разряде | 1 круг в парном разряде

Егор Коровий – 1 круг в одиночном разряде | Финал круг в парном разряде

• 13-летний Герман Кравченко сделал чемпионский дубль, победив на турнире в одиночном разряде и в парном вместе с соотечественником 14-летним Владиславом Богомолкиным, которого Кравченко обыграл в одиночном финале. Для Германа это дебютные титулы Tennis Europe, как в одиночном, так и в парном разрядах. Владислав выиграл второй парный титул в этом году (первый в возрастной категории U14).

• Отметим, что призерами парного турнира стали также украинцы – 14-летний Егор Коровий и 12-летний Александр Качан (оба впервые дошли до финала на турнире Tennis Europe в этой возрастной категории).

Анна Щавинская – Финал в одиночном разряде | –

Александра Шрейдер – 1/2 финала в одиночном разряде | ТИТУЛ в парном разряде

Анна Башкатова – 1/2 финала в одиночном разряде | 1/2 финала в парном разряде

Ульяна Петрук – 1/4 финала в одиночном разряде | ТИТУЛ в парном разряде

Татьяна Лойко – 2 круг в одиночном разряде | 1/2 финала в парном разряде

Арина Завальная – 1 круг в одиночном разряде | –

• В турнире девочек парный титул выиграли украинки Александра Шрейдер (12 лет) и Ульяна Петрук (14 лет). Для Шрейдер это второй парный трофей в этом сезоне, а Петрук впервые одержала победу на турнире Tennis Europe.

• В одиночном разряде призером стала 13-летняя Анна Щавинская, которая в финале уступила на решающем тай-брейке первой сеяной. Щавинская второй раз в сезоне дошла до финала соревнований Tennis Europe в одиночном разряде и боролась за свой первый титул.

btu.org.ua