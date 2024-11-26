Валттери Боттас: Постараемся побороться за очки в Катаре

Прошлогодний Гран При Катара стал на данный момент последним этапом, в котором гонщикам Sauber Валттери Боттасу и Гуаньюй Чжоу удалось заработать очки. В команде рассчитывают побороться за позиции в первой десятке и в этот уик-энд.

Валттери Боттас: «В прошлом мы хорошо выступали в Катаре, и у меня связаны приятные воспоминания с гонкой 2023 года, когда команда провела один из самых сильных уик-эндов в сезоне. На этой трассе необходимо найти хороший ритм, и погодные условия тоже играют важную роль. Мы не ждём такую же экстремальную погоду, как в прошлом году, но всё равно будем учитывать этот фактор.

Я настроен оптимистично. Гоночный уик-энд в Лас-Вегасе получился сложным, но команда продемонстрировала обнадёживающие признаки, и я надеюсь, что мы добьёмся чего-то большего.

На катарской трассе любая мелочь может иметь значение, поэтому нужно идеально отработать все сессии, особенно в уик-энд в формате со спринтом. Цель ясна – быть конкурентоспособными, побороться за очки и закончить год высоким результатом».

Гуаньюй Чжоу: «Я с нетерпением жду гонку в Катаре. Мне нравится эта трасса, и в прошлом году я поднялся на девятое место после старта с последних позиций, что доставило мне приятные эмоции.

Комбинация быстрых поворотов и искусственного освещения дарят гонщикам невероятный опыт, а из-за погоды прошлогодняя гонка получилась одной из самых сложных в сезоне.

Если говорить о Лас-Вегасе, то временами мы демонстрировали истинный потенциал, особенно в квалификации. Наш приоритет на предстоящий уик-энд – реализовать стартовые позиции в высокий результат в гонке. Я сосредоточен на том, чтобы стабильно прибавлять, выжимать максимум из каждой сессии и использовать любую возможность, чтобы заработать очки.

Мы много работали на протяжении всего года, и я надеюсь, что до конца сезона получим награду за эту работу».

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