“Это были ежедневные страдания, но мое колено меня победило”. Хуан Мартин дель Потро рассказал, что перенес еще две операции

Экс-третья ракетка мира и чемпион US Open-2009 аргентинец Хуан Мартин дель Потро рассказал о том, что перенес еще две операции в надежде вернуться на теннисный корт



“После того, как я сыграл свой последний матч против Федерико Дельбониса, я никому не говорил, но на следующий день я улетел в Швейцарию. Там мне сделали еще одну операцию на колене, это была моя пятая операция. С тех пор я больше никогда не афишировал свои операции, потому что тогда, на пресс-конференции перед матчем с Федерико я сказал, что, возможно, это будет мой последний матч. После той игры меня хоть немного оставили в покое, потому что до этого я постоянно был в потоке вопросов: “Дельпо, когда ты вернешься, когда мы сможем увидеть тебя вновь на корте, когда твой следующий турнир”. А я не мог терпеть боль в своих ногах.

Я отправился в Швейцарию и пробыл там да месяца вдали от всех в деревушке под Базелем. Весь процесс проходил в секрете, и, если бы все сработало, я бы объявил о возвращении. Мне сделали операцию, но она не помогла. Мне сказали: “Нам ничего другого не остается, мы будем оперировать тебя снова”. После этого я отправился в Соединенные Штаты и прошел новый курс реабилитации. Между операциями я пробовал различные методы и уже не знаю, как можно добиться нужного результата. Они исследовали мои тазобедренные суставы и позвоночник…проникали внутрь, анализировали, прижигали нервные окончания, блокировали сухожилия…Это были ежедневные страдания… Фактически, начиная с того дня, когда я сыграл против Федерико и по сей день. И это не считая двух предыдущих лет со дня моей травмы.

Когда мне сделали первую операцию, врач сказал мне: “Через три месяца ты сможешь играть”. Это было в июне 2019 года. И я уже записался на турниры в Стокгольме, Базеле и Париже, потому что доктор сказал мне, что все будет хорошо. И в итоге, с тех пор, после первой операции, и по сей день я больше не в состоянии подняться по лестнице без боли. Мне больно водить машину. Ночью, когда я сплю, я постоянно просыпаюсь от колющей боли, когда пытаюсь повернуться на бок. По правде говоря, это было похоже на кошмар без конца. Каждый день я продолжаю настойчиво искать решение, искать врачей и альтернативы и все никак не могу найти.

Но да, все это началось с той первой операции, и правда в том, что каждый раз, когда я думаю об этом, это вызывает у меня много эмоций: гнев, страдание, бессилие. Но я не могу изменить судьбу и сейчас я чувствую, что должен рассказать всем свою историю. Во-первых, у меня всегда была особая связь с болельщиками, а во-вторых возможно, эта история сможет как-то вдохновить или помочь другим людям.

Моя повседневная жизнь сейчас не такая, какой я бы хотел ее видеть. Я бы хотел, не только играть в теннис, но и просто заниматься спортом. А в итоге, когда меня приглашают поиграть в футбол, я беру с собой приятеля и просто сижу на улице. Или зовут играть в падел, я прихожу и просто снимаю небольшие видео. Для меня это ужасно.

Каждый день я принимаю 6-8 таблеток: от гастропротекторов до противоспалительных средств. Мне говорят, что нужно сбросить вес и на случай если от лекарств я буду поправляться мне нельзя есть мучное и сладкое. Я не ем, но какое это имеет отношение к моему колену, если я стал весить 95 кг и мне все равно больно подниматься по лестнице?



Я перенес в общей сложности восемь операций и чувствую, что мое колено меня победило. Врачи по всему миру тратили целое состояние каждый раз, когда мне делали анестезию. Я чувствовал, что выйду из следующей операции здоровым, что больше не будет боли, а через 2-3 месяца я звонил доктору, и рассказывал ему, что ничего не получилось, и боли такие же, как и до операции.

Некоторые врачи говорят, что можно установить протез и отчасти восстановить качество жизни. Другие говорят, что я еще слишком молод. Говорят подождать до 50. Но с 31 года я не могу бегать, не могу подниматься по лестнице, не могу пинать мяч, я больше не играл в теннис.

Стоит ли терпеть еще 15 лет такой жизни? Это ужасно. Надеюсь, однажды это кончится. Потому что я хочу снова жить без боли”.

1 декабря Хуан Мартин дель Потро еще раз выйдет на теннисный корт в Буэнос-Айресе, чтобы сыграть прощальный выставочный матч, в котором сыграет против серба Новака Джоковича.



btu.org.ua