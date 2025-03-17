Звезда теннисного YouTube: “На Ролан Гаррос, я пять раз тренировался с Джоковичем, и все пять раз он вел себя ужасно”

Французский теннисист Жюль Мари (#461 АТР) в подкасте “Match Point” поделился своими воспоминаниями о том, как помогал Новаку Джоковичу готовиться к Ролан Гаррос в качестве спарринг-партнера



“Когда я был спарринг-партнером на Ролан Гаррос, я пять раз тренировался с Джоковичем, и все пять раз он вел себя ужасно. С ним приходится играть на грани – если ты отправляешь мяч в полутора метрах от него, он даже не пробует сыграть, а просто смотрит на тебя с таким выражением, мол, «если ты еще раз так сделаешь, я тебя уничтожу». Честно, просто катастрофа.

Однажды я ввел мяч в игру, он не стал его принимать и сказал, что подача – это дело его тренера. Окей, Новак. Его тренер подает, я отбиваю, а Джокович отправляет мяч куда-то вверх на 50 метров. Без понятия, зачем. Просто так. Это было упражнение на подачу и прием. Я подал, вроде бы нормально, но, по его мнению, мяч ушел чуть дальше от центра, чем нужно. Вместо того чтобы просто сказать мне об этом, он показывает какой-то раздраженный жест.

Сначала кажется, что, ну, может, тебе показалось. Но нет, это действительно неприятно. Честно, ужасное отношение. И особенно это чувствуется, когда выполняешь упражнения, например, нужно делать кросс-удары слева в его форхенд с хорошей скоростью. И, конечно, все это происходит на большом корте, вокруг люди, это Ролан Гаррос, ты немного нервничаешь, не всегда идеально играешь. И если случайно отправишь мяч в аут – он даже не попробует его отбить. Просто кошмар.

А еще на корте в тот момент были сам Джокович, Борис Беккер и Джон Макинрой. Короче, полное напряжение. Не могу сказать, что он был дружелюбным. Но так как я хорошо играл, а на тот момент был лучшим спарринг-партнером по рейтингу, его тренер, то есть Беккер, каждый раз звал меня снова – на следующий день или через день.

Зато, когда мы снова встретились на тренировке уже в Австралии, все было иначе. Тогда я был не спаррингом, а игроком квалификации. Кроме того, он уже знал мой YouTube-канал, так что общение было совсем другим. И потом, там все снимали камеры – так что вести себя отвратительно было бы уже не так просто.”

Отметим, что Борис Беккер тренировал Новака Джоковича в период 2013-2016 годов, а Жюль Мари сыграл в квалификации Открытого чемпионата Австралии в прошлом году (проиграл во втором круге). В марте 2024 года француз поднялся на свое высшее место в рейтинге АТР – №203.

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