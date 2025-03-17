ОФИЦИАЛЬНО. Бой за титул абсолютного чемпиона. Андеркард шоу от Аль-Шейха

The Ring

Руководитель Главного управления развлечений Саудовской Аравии Турки Аль-Шейх анонсировал большой боксерский поединок.

3 мая 2025 года на ринг выйдут чемпион мира во втором среднем весе по версиям WBA, WBC и WBO мексиканец Сауль Альварес и кубинец Уильям Скалл, который владеет титулом IBF. Это будет бой за звание абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе.

Кроме этого был объявлен полный андеркард боя.

Известный мексиканский боксер Хайме Мунгия проведет бой-реванш против Бруно Сураче, которому сенсационно проиграл в декабре 2024 года.

Бывший спарринг-партнер Александра Усика Мартин Баколе проведет бой против нигерийского супертяжеловеса Эфе Аджагба.

Полный андеркард топ-шоу от Аль-Шейха

Сауль Альварес (62-2-2, 39 KO) – Уильям Скалл (23-0, 9 КО)

Хайме Мунгия (44-2, 35 КО) – Бруно Сераче (26-0-2, 5 КО)

Мартин Баколе (21-2, 16 КО) – Эфе Аджагба (20-1, 14 КО)

Баду Джек (28-3, 17 КО) – Райан Розицкий (20-1, 19 КО)

Марко Верде (дебют) – Мишель Полина (4-5, 2 КО)

Брайан Леон (6-0, 6 КО) – Аарон Герреро (11-3-1, 7 КО)

sport.ua