Стали известны стартовые составы на матч Черноморец – Верес

Одесский Черноморец и ровенский Верес объявили список игроков, которые с первых минут начнут матч 21 тура Украинской Премьер-лиги.

Стартовые составы:

Черноморец: Варакута, Бойчук, Салюк, Гучек, Брагару, Васильев, Кузык, Авагимян, Ермаков, Бадибанга, Штогрин.

Запасные: Билык, Вечный, Огиря, Иеде , Шаповал, Альваренга, Присяжнюк, Зе Гомес, Арсич, Голубь.

Верес: Паст, Морозко, Кучеренко, Вовченко, Гакман, Банада, Кучеров, Дахновский, Шастал, Мрвальевич, Яго.

Запасные: Когут, Кулик, Балан, Курко, Кухарук, Смеян, Клец, Шарай, Янаков, Годя, Гайдучик, Шестаков.

Поединок начнется в 13:00, трансляция будет доступна на УПЛ-ТВ.

Напомним, в прошлом туре Черноморец уступил Ворскли, а Верес на последних секундах спасся от поражения в матче с Динамо.

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