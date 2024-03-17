Стали известны стартовые составы на матч Черноморец – Верес

Одесский Черноморец и ровенский Верес объявили список игроков, которые с первых минут начнут матч 21 тура Украинской Премьер-лиги.
Стартовые составы:
Черноморец: Варакута, Бойчук, Салюк, Гучек, Брагару, Васильев, Кузык, Авагимян, Ермаков, Бадибанга, Штогрин.
Запасные: Билык, Вечный, Огиря, Иеде , Шаповал, Альваренга, Присяжнюк, Зе Гомес, Арсич, Голубь.
Верес: Паст, Морозко, Кучеренко, Вовченко, Гакман, Банада, Кучеров, Дахновский, Шастал, Мрвальевич, Яго.
Запасные: Когут, Кулик, Балан, Курко, Кухарук, Смеян, Клец, Шарай, Янаков, Годя, Гайдучик, Шестаков.
Поединок начнется в 13:00, трансляция будет доступна на УПЛ-ТВ.
Напомним, в прошлом туре Черноморец уступил Ворскли, а Верес на последних секундах спасся от поражения в матче с Динамо.