Леннокс ЛЬЮИС: Знаете, что было бы с Усиком, если бы он дрался в мою эпоху?

Легендарный британский боксер Леннокс Льюис рассказал, что бы случилось с абсолютным чемпионом хевивейт Александром Усиком, если бы он дрался в его годы.

«Что было, если бы Усик дрался в мою эпоху? Думаю, что Александр добился бы там успеха. Сейчас Александр побил всех парней, которые стояли напротив него. Украинец показывает хорошую работу», – отметил Леннокс Льюис.

Профессиональная карьера Леннокса Льюиса длилась с 1989 по 2003 год.

Ранее менеджер украинского боксера Александра Усика Эгис Климас исключил боксерский поединок против известного блогера Джейка Пола.

