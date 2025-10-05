Ла Лига. Алавес – Эльче 3:1. Один игрок оказался лишним

В первом матче воскресенья в Ла Лиге встречались "Алавес" и "Эльче".

Первые 45 минут команды закончили без голов, хотя моменты были. Активными в этот период были хозяева поля, но неточными. Из 12-ти ударов лишь 1 в створ соперника.

Во втором тайме пошли голы. За 20 последних минут матча, команды порадовали болельщиков аж 4-мя голами. Сначала "Алавес" реализовал пенальти. Счёт открыт.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Но на 79-й минуте у "Эльче" помимо пропущенного гола была ещё одна проблема – удаление защитника.

Спустя 2 минуты, "Алавес" забивает второй мяч и, кажется, что больше голов не будет. В компенсированное время, "Эльче" всё же сократил отрыв.

Но не смог вырвать ничью – "Алавес" третьим голом поставил точку. На медужнародный перерыв "Алавес" уходит на 10-м месте, а "Эльче" впервые в сезоне уступает и опускается на седьмую строчку.

Ла Лига. 8-й тур. "Эстадио Мендисорроса"

Алавес – Эльче 3:1

Голы: Висенте (76, пен), Мартинес (81), Бойе (90+5) – Силва (90+3)

Удаления: Аффенгрубер ("Эльче", 79)

www.ua-football.com