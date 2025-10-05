Реймс (W35). Подрез не смогла выиграть третий титул в сезоне

Украинская теннисистка проиграла в финале турнира ITF во Франции



Вероника Подрез (№477 WTA) не смогла выиграть свой крупнейший титул, уступив “нейтральной” Александре Шубладзе (№675 WTA) со счетом 4:6, 4:6. В первом сете Подрез упустила преимущество, ведя 4:1.

Для 18-летней украинки это был девятый финал на соревнованиях ITF. В этом году она уже дважды доходила до этой стадии, выиграв титулы W15 в Ажетмо и Гавре в марте.

За выступление в Реймсе Подрез заработала $1,470 призовых и 10 рейтинговых очков.



Фото: johpics51 / Instagram.

btu.org.ua