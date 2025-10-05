Центральный матч тура в Португалии. Бенфика сыграет с Порту. Выйдут ли украинцы в старте?

"Бенфика" сыграет выездной матч с "Порту".
Украинский голкипер Анатолий Трубин и полузащитник Георгий Судаков выйдут с первых минут.
Анатолий Трубин защищал ворота "Бенфики" в пяти матчах. Он пропустил 3 гола и в двух матчах отстоял всухую.
Георгий Судаков сыграл в 4-х матчах чемпионата Португалии, в которых отметился двумя голами – против "АВС" и "Риу Аве".
Перед встречей, "Бенфика" занимает третье место с 17-ю баллами, "Порту" – лидер турнирной таблицы с 21-м баллом.
Поединок начнётся в 23:15 по киевскому времени.