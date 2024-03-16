Не золотая эра, но и не эра насмешек. Италии не стоит сокрушаться из-за вылета из Лиги Чемпионов

Кальчо прогрессирует

ANSA

Итальянский футбол болезненно переживает вылет всех трех своих команд в 1/8 финала Лиги Чемпионов. Особенно — на контрасте с финалом "Интера", полуфиналом "Милана" и четвертьфиналом "Наполи" в предыдущем сезоне. Тогда в Италии думали, что возвращаются на авансцену. Теперь же начали вспоминать об ужасном предыдущем десятилетии — "эре насмешек", как его называли. Хотя нужно ли вспоминать?

Падение с пьедестала

"Вылет "Интера" — пощечина, удар по всему итальянскому футболу. Год назад у нас были три команды среди восьми лучших в Европе, и мы чувствовали себя если не королями, то хотя бы принцами европейского футбола. А теперь все перевернулось с ног на голову", — говорит главный редактор Corriere Dello Sport Иван Дзадзарони. В его тоне говорят и другие. Падать с пьедестала всегда болезненно.

Теперь возвращаются голоса, говорящие о везении с жеребьевкой в предыдущем сезоне, отправившей всех итальянцев в одну половину сетки без грандов. Тогда довелось побеждать лишь друг друга, неопытный "Айнтрахт", разваленный "Тоттенхэм", "Порту" и "Бенфику" не из лиг Топ-5. А сейчас для раннего вылета хватило всего лишь кризисных "Барселоны" и "Атлетико", да и "Бавария" в глубоком кризисе.

"Мы не могли подумать, что наша лучшая команда, лидирующая в лиге с огромным перевесом и игравшая в финале Лиги Чемпионов в предыдущем сезоне, вылетит от такого "Атлетико", — сокрушается Дзадзарони. "Интер" и вправду неприятно удивил.

Казалось, что он даже сильнее, чем в предыдущем сезоне, выиграл все первые 13 матчей в 2024-ом году во всех турнирах, забивал в лиге в бешеном темпе — 70 голов в 28-ми матчах, пропустил лишь 13. Лучшая оборона лиг Топ-5 и вторая атака, лучшая гостевая команда лиг Топ-5 на данный момент. Четыре матча лиги подряд в феврале с четырьмя забитыми, три 4:0 подряд.

Ни в одном турнире в сезоне он не пропустил ни одного мяча после 76-ой минуты основного времени, ни в одном не проигрывал в гостях. А здесь произошло все сразу. Он должен был громить "Атлетико" дома, но забил не четыре мяча, а лишь один. А в гостях пропустил сразу после забитого, пропустил на 87-ой минуте, проиграл именно в такой момент. Причем по делу, играя слишком нервно, не собранно.

Алессандро Дель Пьеро считает, что он начал играть в футбол лишь в дополнительное время, до того выглядя пассивно. Типичный итальянский баг.

Даже лучшие начали ошибаться. "Атлетико" сравнял счет из-за двух рикошетов. В серии пенальти ошиблись опытные Алексис Санчес и Клаассен. Капитан Лаутаро Мартинес и вовсе послал пятый удар в небеса, вызвав море мемов. Например, с ним в скафандре космонавта и с этим мячом в руке. Аргентинец, автор 23-ех голов в лиге, вообще провалил оба матча и остался лишь с двумя голами в нынешнем розыгрыше ЛЧ.

Причём провал пенальти можно было предсказать. Поскольку сам Лаутаро в карьере за "Интер" не реализовал более трети пенальти, Клаассен за всю карьеру — треть, Санчес за всю карьеру — более половины. А остальные пенальти в карьере вообще били очень редко.

"Все было в наших руках", — заявил Симоне Индзаги. "Мы должны были забивать гораздо больше и в Мадриде, и особенно дома. В нынешнем сезоне мы не привыкли проигрывать, потому такая ситуация была сложной". Возможно. Мы видим по "Баварии" и ПСЖ, не привыкшим проигрывать в своих лигах, как трудно им настроиться на гораздо более жёсткую борьбу в Лиге Чемпионов. Самоуверенность также может погубить.

В принципе, "нерадзурри" получили то, что заслужили. Они не бросали все силы в групповом турнире, играли там ослабленным составом и очень осторожно. Проводили ротацию там, а не в Серии А. Слишком жаждали взять Скудетто. Потому в итоге не заняли в группе первое место, уступив скромному "Реал Сосьедад". Потому не выиграли там ни одного матча с разницей более одного мяча.

Да, "Сосьедад" в итоге получил в 1/8 финала еще более сильного соперника, чем "Атлетико" — "Пари Сен-Жермен". Но дело не в сопернике, а в справедливом возмездии за такое отношение "Интера" к главному клубному турниру Европы.

Возмездие это вернулось в качестве испанского проклятия. В предыдущих двух вояжах в Испанию миланцы добыли две ничьи. В том числе 3:3 с "Барселоной", позволившую выбить каталонцев из турнира еще в группе. Но до того в Испании результаты "Интера" — ничья и семь поражений в восьми матчах. Он не умеет играть в этой стране.

Можно также сказать, что ему не хватило чуть-чуть опыта, который решает в Лиге Чемпионов. И чуть-чуть игровых минут. Опытных игроков у него предостаточно. Но год назад было больше. И год назад эти опытные много играли — Джеко, Лукаку, Брозович, Шкриньяр. На этот раз Арнаутович, Санчес, Клаассен, хотя и опытные игроки, были брошены на поле без багажа игровых минут, из глухого запаса.

У "Атлетико" забивали еще в основное время не только сверхопытные, но и играющие Гризманн, Депай, ассистировал Коке. А у "Интера" неопытный на таком уровне Тюрам не реализовывал убойные моменты.

А что насчет "Лацио", "Наполи", "Милана"? Их погубили внутриклубные проблемы. У всех летом ушли харизматичные спортивные/технические директоры — Игли Таре, Кристиано Джунтоли, Паоло Мальдини. Причем не тихо и спокойно, а с драмами и в разгар подготовки к сезону. Вместо них же пришли серые и абсолютно неопытные на таком уровне Анджело Фаббиани, Мауро Мелузо, Антонио Д'Оттавио.

Как результат — "Наполи" провалил трансферы и остался с сытой ленивой командой из предыдущего сезона. Игроки которой заявляли, что после первого Скудетто за 33 года чувствуют себя в Неаполе богами. "Милан" совершил кадровую революцию, набрав молодых и неопытных и не закрыв проблемные позиции в центре поля, атаке и центре обороны. А "Лацио" разве что усилил скамью запасных.

Летом пришлось продать лидера центра поля "Лацио" Сергея Милинковича-Савича, лидера центра поля "Милана" Сандро Тонали, лидера обороны "Наполи" Ким Мин-Чже. А заменили их Гендузи, Рейндерс и Натан. Последние двое дебютировали в Лиге Чемпионов, первый опытен, но никак не уровня СМС.

Неудивительно, что клубы лихорадило. Об отставке Стефано Пиоли говорили постоянно. Маурицио Сарри в итоге подал в отставку, говоря, что игроки "Лацио" уже не слышат его. А "Наполи" 1/8 финала играл с третьим тренером в сезоне и четвёртым за год. Причем Франческо Кальцона никогда не работал главным в клубах, ещё и параллельно тренирует сборную Словакии. Это называется халтура, непрофессионализм.

Стабильность и солидность

Четыре команды в 1/8 финала Лиги Чемпионов Италия не выводила НИКОГДА. Но ныне была близка. "Милан" попал в тяжелейшую группу (единственную, из которой две команды в итоге вышли в 1/4 финала) и мог выйти из нее. В обоих матчах против дортмундской "Боруссии" и дома против "Ньюкасла" сильно подвела реализация. Да и победы в Ньюкасле и дома над "Пари Сен-Жермен" следует записать в актив.

Можно оправдать его 30-ю травмами игроков в первой половине сезона.

Можно оправдать и "Лацио". Он — не команда уровня плей-офф Лиги Чемпионов. Сарри и вовсе назвал выход туда чудом. С определением он преувеличивает, поскольку в группе были всего лишь "Фейеноорд", "Селтик" и тот же кризисный "Атлетико". Но сам выход и 1:0 в первом матче 1/8 финала над "Баварией" — неплохо. Тем более, что безоговорочный лидер команды Чиро Иммобиле проводит ужасный сезон.

Оправданий "Интеру" и "Наполи" нет. Особенно — сумасшедшему бардаку у последнего, мгновенно стершему чемпионскую команду предыдущего сезона.

И все же слишком сокрушаться итальянцам не следует. Времена их доминирования ушли безвозвратно и вернутся разве что, если 5-6 клубов выкупят ближневосточные шейхи. Нужно измерять иначе. Три команды в 1/8 финала Лиги Чемпионов в четырех из пяти последних сезонов — хорошее достижение и явный прогресс после эры насмешек. После семи сезонов подряд с максимум двумя командами на этой стадии.

В предыдущем сезоне впервые с сезона 2015/16 сразу две итальянские команды обошли в группе ЛЧ соперников из лиг Топ-5. В нынешнем они сделали это вновь. В предыдущем сезоне итальянская команда впервые после десяти лет победила английскую. В нынешнем сделала это вновь.

Более того, Италия до сих пор первая в Таблице коэффициентов УЕФА в нынешнем сезоне. И у нее остались четыре команды в Еврокубках — больше, чем у кого-либо, кроме Англии. То есть массовость ее успехов по-прежнему заметна и свидетельствует о приличном уровне Серии А. Пусть это и не наивысший уровень, не уровень золотых лет.

Пиоли, напоминая о финансовых проблемах, финансовой слабости итальянских клубов против английских и испанских грандов, "Баварии", ПСЖ, заявляет, что профессиональный разрыв с ними неуклонно сокращается. Так что итальянские клубы работают.

Фото — ANSA

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