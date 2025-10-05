Айо Комацу: Я очень рад за Оливера и за всю команду

Оливер Берман впервые выступал в Сингапуре, но сегодня именно он завоевал для Haas F1 ценные очки, финишировав 9-м, тогда как Эстебан Окон при всём его опыте занял лишь далёкое 18-е место.

Оливер Берман (9-й): «Я очень доволен. После инцидента на первом круге (в первые секунды после старта произошёл контакт между его Haas VF-25 и машиной гонщика Racing Bulls Айзека Хаджара) я откатился на 10-ю позицию, после чего мне начал угрожать Нико Хюлкнеберг, ехавший очень быстро.

На первом отрезке дистанции у меня были сложности из-за баланса машины, но после пит-стопов мы неплохо продвинулась вперёд, и казалось, что можем претендовать на 8-е место, поскольку у Фернандо Алонсо произошла заминка в боксах.

К сожалению, затем мы потеряли позицию по отношению к нему, поскольку сегодня он был быстрее нас. Но я рад, что заработал очки, это было очень важно, ведь мы отлично выступили в этот уик-энд на сложной сингапурской трассе».

Эстебан Окон (18-й): «Изначально было понятно, что мне предстоит решать непростые задачи, но мы хотя бы опередили одного соперника на старте, а потом на первых двух кругах мне ещё удалось отыграть ещё две позиции.



На определённой стадии мы догоняли Лэнса Стролла, и казалось, что наша ситуация постепенно улучшается. Но я оставался на трассе слишком долго, и когда мы наконец-то провели пит-стоп, то потеряли всё, что отыграли. Исправить положение уже не удавалось, потому что мы оказались в «поезде DRS» за машинами, ехавшими впереди нас.

На самом деле больше об этой гонке нечего сказать. Такое ощущение, что это был уик-энд упущенных возможностей».

Айо Комацу, руководитель команды: «Я рад, что нам наконец-то удалось нормально отработать в этот уик-энд, хотя гонка для всей команды была непростой. Но 9-ю позицию, завоёванную в квалификации, мы смогли превратить в 9-е место по итогам гонки и заработать очки, хотя для этого пришлось как следует потрудиться.

Жаль, что нас опередил Алонсо, но хотя мы показали неплохой темп, машина Aston Martin быстрее. И всё-таки мы чётко действовали в этот уик-энд, и я очень рад и за Оливера, и за всю команду.

Согласен, когда машина оказывается в «поезде DRS», обгонять трудно, но Алонсо всё-таки удалось нас опередить, поэтому мы должны проанализировать, это было связано с характеристиками машины или с какой-то иной причиной.

Если говорить об Эстебане, то на тренировках он был быстрым, следовательно, темп у него есть, поэтому в целом я доволен, что мы уезжаем из Сингапура, заработав пару очков.

В Остине надо постараться это продолжить, и мы хотим, чтобы на следующем этапе сезона оба гонщика заработали очки».

Источник