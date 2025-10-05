Ухань. Даяна Ястремская против Лауры Зигемунд в первом круге: анонс матча

Украинская теннисистка Даяна Ястремская начинает выступление на турнире WTA 1000 в Ухане. Матч первого круга против немки Лауры Зигемунд откроет игровой день на Корте №2 (начало в 06:00 по киевскому времени



Дата рождения: 15/05/2000 (25 лет)

Место рождения: Одесса, Украина

Рост: 175 см

Играет: правой рукой (двуручный бэкхэнд)

Титулы WTA: 3 (2019 – Hua Hin, Strasbourg; 2018 – Hong Kong)

Высший рейтинг WTA: 21 (20/01/2020)

Побед/Поражений за карьеру (на 06/10/2025): 265/190

Призовые за карьеру: $5,953,762



Дата рождения: 04/03/1988 (37 лет)

Место рождения: Фильдерштадт, Германия

Рост: 168 см

Играет: правой рукой (двуручный бэкхэнд)

Титулы WTA: 2 (2017 – Stuttgart; 2016 – Bastad)

Высший рейтинг WTA: 27 (29/08/2016)

Побед/Поражений за карьеру (на 06/10/2025): 604/411

Призовые за карьеру: $7,861,294

H2H: 3-0

2024 | Рим (WTA 1000) | грунт | R64 | Ястремская 4:6, 7:5, 6:2

2023 | Абу-Даби (WTA 500) | хард | QR1 | Ястремская 6:3, 6:1

2019 | Хобарт (WTA 250) | хард | R32 | Ястремская 6:3, 6:1

История на турнире

Даяна Ястремская – 3/2 | Ястремская третий раз выступит на соревнованиях в Ухане. В 2019 году она дошла здесь до четвертьфинала.

Лаура Зигемунд – 1/2 | Зигемунд также третий раз приехала на турнир в Ухане. В 2016 году она одержала единственную победу в основной сетке соревнований.

Выступления на харде (на 06/10/2025):

Даяна Ястремская – 148/116 (15/11 в этом году)

Лаура Зигемунд – 189/174 (12/13 в этом году)

Котировки букмекеров:

Выступления в сезоне 2025 (без учета турнира в Ухане)

Даяна Ястремская – 31/19

Grand Slam – 6/4 | Australian Open – R1, Roland Garros – R3, Wimbledon – R3, US Open – R1

WTA 1000 – 8/8 | Доха – R1, Дубай – R3, Индиан-Уэллс – R3, Майами – R1, Мадрид – R2, Рим – R1, Монреаль – R1, Цинциннати – R3 (снялась до матча), Пекин – R2

WTA 500 – 6/3 | Брисбен – R1, Линц – Финал, Штутгарт – R1

WTA 250 – 11/4 | Хобарт – 1/4, Ноттингем – Финал, Истборн – 1/4, Гамбург – 1/2

Лаура Зигемунд – 20/21

Grand Slam – 8/4 | Australian Open – R3, Roland Garros – R1, Wimbledon – 1/4, US Open – R3

WTA 1000 – 8/8 | Доха – QRF, Индиан-Уэллс – QR1, Майами – QRF, Мадрид – QR1, Рим – R2 (снялась до матча), Монреаль – R2, Цинциннати – R1, Пекин – R1

WTA 500 – 1/4 | Аделаида – QRF, Штутгарт – R1, Бад-Гомбург – R1, Сеул – R1

WTA 250 – 2/3 | Остин – R1, Богота – R1, Ноттингем – R1

United Cup – 1/2

Последние 5 матчей:

Даяна Ястремская – П, П, П, В, П

Лаура Зигемунд – П, П, П, В, В

Национальный фактор:

Даяна Ястремская – 11/8 | Ястремская в этом сезоне дважды играла с теннисистками из Германии и оба матча выиграла: против Эллы Зайдель в Штутгарте и против Юле Нимайер в Гамбурге.

Лаура Зигемунд – 23/17 | Зигемунд второй раз в этом году сыграет против теннисистки из Украины – в начале февраля она победила Юлию Стародубцеву в Дохе.

• Даяна Ястремская сыграет 258-й матч в основной сетке турнира на уровне WTA-тура. На счету украинки 128 побед (50%).

• Лаура Зигемунд проведет 285-й матч в основной сетке турнира на уровне WTA-тура. На ее счету 138 побед (49%).

• Даяна Ястремская сыграет 72-й матч в основной сетке турнира WTA 1000. На счету украинки 31 победа (44%);

• Лаура Зигемунд проведет 49-й матч в основной сетке турнира Grand Slam. На ее счету 18 побед (38%);

Победительница этого матча получит 23 450 долларов призовых и 65 рейтинговых очков. Проигравшая – 16 860 долларов призовых и 10 рейтинговых очков.

