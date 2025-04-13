Экс-соперник Усика занимает самое высокое место в обновленном рейтинге IBF

Getty Images/Global Images Ukraine. Дерек Чисора

Международная боксерская федерация (IBF) опубликовала обновленный рейтинг в супертяжелом весе.

Первое место оказалось вакантным, а вот на втором разместился британский боксер Дерек Чисора (36–13, 23 КО), который ранее занимал десятую позицию. Бывший соперник Александра Усика теперь претендует на титул чемпиона мира, которым владеет его соотечественник Даниель Дюбуа (22–2, 21 КО).

Чисора последний раз выходил на ринг 8 февраля в Манчестере (Англия), когда в непростом поединке одолел шведского боксера Отто Валлина (UD 12). В тройке сильнейших оказался представитель Нигерии Эфе Аджагба (20–1, 14 КО), который поднялся с шестой позиции.

Дальше идут кубинец Франк Санчес (24–1, 17 КО, он сохранил свое место) и Энтони Джошуа (28–4, 25 КО) – британец поднялся с восьмой строчки.

Рейтинг сильнейших боксеров мира в супертяжелом весе (по версии IBF)

sport.ua