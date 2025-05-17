В ночь на 18 мая на арене «Commerce Casino» в американском городе Коммерсе состоится вечер бокса, организованный промоутером Томом Леффлером и его компанией 360 Promotions.
Главным событием станет 10-раундовый поединок в первом среднем весе (до 69,9 кг) – на ринге встретятся украинец Сергей Богачук (25–2, 24 КО) и американец Майкл Фокс (24–4, 5 КО).
Трансляция шоу в США начнется в 03:00. Богачук и Фокс выйдут на ринг ориентировочно в 06:00 по киевскому времени.
В прямом эфире турнир покажет платформа UFC Fight Pass. Все новости о турнире будут доступны оперативно на Sport.ua.
Фокс – странный выбор для Богачука. Все, кроме уверенной победы, – провал
Сергей Богачук – Майкл Фокс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видео трансляция
Файткард вечера бокса в Коммерсе: