Сергей Богачук – Майкл Фокс

В ночь на 18 мая на арене «Commerce Casino» в американском городе Коммерсе состоится вечер бокса, организованный промоутером Томом Леффлером и его компанией 360 Promotions.

Главным событием станет 10-раундовый поединок в первом среднем весе (до 69,9 кг) – на ринге встретятся украинец Сергей Богачук (25–2, 24 КО) и американец Майкл Фокс (24–4, 5 КО).

Трансляция шоу в США начнется в 03:00. Богачук и Фокс выйдут на ринг ориентировочно в 06:00 по киевскому времени.

В прямом эфире турнир покажет платформа UFC Fight Pass. Все новости о турнире будут доступны оперативно на Sport.ua.

Фокс – странный выбор для Богачука. Все, кроме уверенной победы, – провал

Сергей Богачук – Майкл Фокс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видео трансляция

Файткард вечера бокса в Коммерсе:

Сергей Богачук (25–2, 24 KO) – Майкл Фокс (24–4, 5 KO)

Мизуки Хирута (7–0, 2 КО) – Карла Мерино (16–2, 4 КО)

Омар Тринидад (18–0–1, 13 KO) – Александр Эспиноса (23–6–3, 8 KO)

Гваделупе Медина (9–0, 2 КО) – Мария Сантисо (12–5, 6 КО)

Пабло Рубио (13–0, 4 КО) – Альфредо Крус (9–2–1, 5 КО)

Эдуардо Диас (9–3, 3 КО) – Майкл Мейерс (6–2, 3 КО)

Абель Мехиа (7–0, 5 КО) – Антонио Дантон Эль (6–3–2, 2 КО)

Алехандро Альварадо (1–0, 1 КО) – Кевин Аранда (1–0, 0 КО)

Джоселин Камарильо (3–0, 0 КО) – Чжао Циеньюйэ (0–1)

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