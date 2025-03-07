Тони БЕЛЛЬЮ: «Да не выходи лучше на ринг, зачем оправдываться»

Бывший чемпион мира Тони Беллью раскритиковал решение Мартина Баколе выйти на бой против Джозефа Паркера. Конголезца нокаутировали во втором раунде боя.
«Баколе сказал, что не спарринговал с августа 2024 года. Господи, да не выходи ты лучше на ринг. Зачем ты оправдываешься теперь после боя? Но он молодец в том плане, что спас вечер бокса. Отдаю ему должное за то, что он не был обязан это делать», – сказал Беллью.
Ранее Баколе был отстранен от бокса комиссией Великобритании после боя с Паркером. Боксерская лицензия Мартина приостановлена до 22 марта текущего года.