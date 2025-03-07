ROC: Команда Франции выиграла Кубок Наций

В первый день Гонки чемпионов десять команд соперничали за Кубок Наций, и после 21-летнего перерыва этот трофей достался представителям Франции – в 2025 году это Себастьен Лёб и Виктор Мартен. А события на трассе сиднейского стадиона Accor развивались так…

В группе А за выход в четвертьфинал боролись команды Финляндии, сборная «Все звёзды» и французский дуэт.

Республику Суоми представляли Хейкки Ковалайнен и Валттери Боттас, а за Team All Stars выступали швед Йохан Кристофферсон и австралиец Чаз. Мостерт.

Первая дуэль была между Хейкки и Йоханом, и опытный раллист Ковалайнен вышел из неё победителем, хотя соревновались они на машинах для ралли-кросса, намного более привычных для шведа, пятикратного чемпиона мира в этом виде автоспорта.

Затем на старт вышли австралиец Чаз Мостерт и Валттери Боттас, и ехали они на спорткарах Subaru – и тут австралийский гонщик серии Supercars был намного быстрее, он первым примчался на финиш на целых полторы секунды раньше финна.

В третьем заезде сошлись два раллиста, разница между которыми в количестве и, пожалуй, в качестве титулов: Себастьен Лёб – самый знаменитый представитель этого вида спорта, а его соперником был Ковалайнен, пару раз выигрывавший национальный чемпионат Японии. И тут победа досталась Лёбу, он был на 0,9 секунды быстрее.

В четвёртой паре соревновались Боттас и Виктор Мартен, второй гонщик команды Франции, выступающий в Формуле 2. И Валттери вновь уступил, хотя по ходу заезда казалось, что он немного опережает молодого француза, но тот собрался и в нескольких последних поворотах отыгрался.

Затем на трассу выехали Лёб и Кристофферссон, прославленный раллист и не менее знаменитый мастер ралли-кросса. Себестьен не подкачал и опередил соперника на 0,3 секунды.

В заключительном заезде участвовали Мостерт и Мартен, и Виктор одержал свою вторую победу, на этот раз с ещё более уверенным преимуществом в 0,7 секунды.

Таким образом, победителем в группе А стала команда Франции, Team All Stars заняла второе место, а команда Финляндии оказалась на 3-м, последнем месте и выбыла из дальнейшей борьбы.

В группе B соревновались команды австралийских мастеров Supercars, австралийских мастеров внедорожных гонок и команда Новой Зеландии.

Сначала на старт вышли на интересных австрийских машинах KTM X-Bow Comp R, представители стран Южного полушария, и заезд прошёл под диктовку Уилла Брауна, чемпиона Supercars – он легко одолел Хайдена Паддона, чемпиона Новой Зеландии по ралли.

Во втором заезде спорткары Toyota пилотировали 17-летний Луис Шарп, новозеландский гонщик Формулы 3, и Броди Костеки, звезда Supercars, который и вышел победителем.

Третью пару составили Уилл Браун и его соотечественница Молли Тейлор, выступающая в серии Extreme E – Браун вновь оказался явно сильнее.

Далее соревнования продолжили Тоби Прайс и Броди Костеки, два австралийца, представляющие разные гоночные дисциплины, ралли-рейды и кольцевые гонки, и Броди одержал уверенную победу.

В следующем заезде в этой группе машины KTM пилотировали Хейден Паддон и Молли Тейлор, которая хоть и боролась до последнего поворота, но вновь проиграла.

В заключительной паре на белых спорткарах Toyota GR86 соревновались Тоби Прайс и Шарп, и тут силы казались равными, но Тоби всё-таки опередил юного гонщика, хотя всего на пару сотых.

По итогам группы B в четвертьфинал вышла Team Supercars, второе место занял новозеландский дуэт, а на последнем оказалась команда Australia Off-Road.

В первом заезде в группе С сошлись Себастьян Феттель и Трэвис Пастрана, и четырёхкратный чемпион мира уверенно победил, при том что американец до финиша, по сути, не добрался, поскольку врезался в барьер. Кстати, это была первая авария в гонках на Кубок Наций, но не последняя.

Во втором заезде отношения выясняли Курт Буш и Мик Шумахер, т.е. вторая пара команд США и Германии. Они пилотировали лёгкие внедорожники Polaris, и экс-чемпион NASCAR выиграл.

Далее на трассу на машинах для ралли-кросса выехали Дэвид Култхард и Феттель – и Себастьян одолел своего бывшего коллегу по команде Red Bull, хотя шотландский ветеран лучше стартовал.

В третьей паре на багги Polaris соревновались Мик Шумахер и Алистер Макрей, напарник Култхарда по команде Великобритании. На этот раз Мик не подкачал и одержал победу, что позволило команде Германии выйти вперёд, но борьба на трассе продолжалась.

Дэвид Култхард и Трэвис Пастрана в этом заезде пилотировали машины для ралли-кросса, и американец был быстрее ветерана Формулы 1, опередив его на четыре десятых. Таким образом у команд Германии и США уже было по две победы.

Следующую пару составили Буш и Макрэй, и первый круг шотландский раллист завершил с заметным преимуществом, но на втором его растерял, поэтому американский дуэт одержал третью победу, а команда Великобритании лишилась всех шансов.

У представителей Германии и США теперь было по три победы, но Феттель и Шумахер одолели своих соперников с большим преимуществом по времени, поэтому немецкая команда формально возглавила эту группу, и четвертьфинале ей предстояло померяться силами с командой австралийских мастеров внедорожных гонок.

Французы в этом круге должны были сражаться с новозеландцами, а Team Australia Supercars – с командой США.

Но первыми на старт в четвертьфинале вышли представитель Норвегии Петер Сольберг и швед. Крис Кристофферсон из команды All Stars, два знаменитых скандинава – и швед одержал победу за рулём ралли-кроссовых машин.

В следующем заезде на спорткарах Toyota GR86 соревновались Оливер Сольберг, 23-летний сын Петера, и Чаз Мостерт. Выиграл австралиец, что обеспечило команде «Все звёзды» выход в полуфинал. А вот команде Норвегии не удалось повторить успех, достигнутый на предыдущей Гонке чемпионов, когда именно она выиграла Кубок Наций.

Далее настала очередь следующей пары – на Subaru BRZ на трассу выехали Себастьен Лёб и Хайден Паддон, и девятикратный чемпион мира по ралли одержал ещё одну победу.

Участниками следующей дуэли были Виктор Мартен и Луис Шарп из команды Новой Зеландии. И вот тут француз перестарался, задел барьеры, за что был оштрафован. И хотя он выиграл этот заезд, вопрос выхода в полуфинал команды Франции пока оставался открытым.

Уилл Браун и Трэвис Пастрана составили очередную пару, т.е. команды Австралии и США уже боролись за выход в полуфинал. Выиграл представитель хозяев поля, тем более что Пастрана допустил ошибку и его Pollaris развернуло в одном из поворотов. Зато он повеселил публику, поскольку в том эпизоде ему пришлось покрутить «пончики» и подымить резиной.

Затем на трассу на полноприводных ралли-кроссовых FC2 выехали Курт Буш и Броди Костеки, и вновь к радости австралийской публики местный гонщик одержал верх. А это означало, что в полуфинал вышла команда Australia Supercars, а американский дуэт выбыл из борьбы.

Пока среди подтверждённых полуфиналистов были только эта команда и дуэт All Stars.

Когда на трассу выехали Себастьян Феттель и Молли Тэйлор, то четырёхкратный чемпион Формулы 1 пилотировал чуть более уверенно и за рулём Subaru выиграл заезд с совсем небольшим преимуществом в 0,2 секунды. Теперь выход команды Германии в полуфинал зависел от итогов дуэли Мика Шумахера с Тоби Прайсом, победителем «Дакара», и они пилотировали KTM Х-Bow.

Австралийский мотогонщик оказался немного быстрее – значит, командам Германии и команде Australia Off-Road предстоял следующий заезд, в котором Феттель померялся силами с Прайсом. Но это произошло через какое-то время, а пока в паузе публику своими трюками развлекал известный британский каскадёр Терри Грант.

В очередном заезде на спорткарах Toyota на трассу выехали Лёб и Шарп, ветеран ралли и совсем молодой гонщик, и девятикратный чемпион мира одержал важную победу, которая позволила команде Франции выйти в полуфинал, где ей предстояло бороться с All Stars.

«Сколько тебе лет?» – спросил Себастьен у юного коллеги, и тот, смущённо улыбнувшись, сказал, что ему «уже семнадцать».

Далее Феттель и Прайс выехали на трассу на FC2, и австралиец задел барьер, а Себастьен выиграл заезд, что обеспечивало немецкому дуэту выход в следующий тур. И там его соперником были мастера австралийского чемпионата Supercars.

Для закулисья ROC характерна очень дружественная атмосфера, и перед главными заездами на Кубок наций немецкие гонщики весело болтали с Брауном и Костеки, как старые приятели, хотя наверняка познакомились они только вчера.

В первом полуфинальном заезде заднеприводные ралли-кроссовые машины Supercar Lite Rallycross пилотировали Виктор Мартен и Чаз Мостерт, и французский гонщик одержал победу.

Во второй паре за рулём KTM соревновались Лёб и Кристофферссон. Швед стартовал немного лучше, пилотировал очень агрессивно – и выиграл. Значит, впереди ещё один решающий заезд, который и должен был определить, какая из команд выйдет в финал.

Тем временем к старту готовилась следующая пара – Мик Шумахер и Броди Костеки, которые соревновались за рулём ралли-рейдовых Polaris, самых маленьких машинок из арсенала ROC. Первый круг Мик проехал с небольшим преимуществом, но австралиец лучше вышел из последнего поворота второго круга, что позволило ему одержать победу.

Затем Феттель и Браун пилотировали KTM, причём к этому времени начал накрапывать дождь, что добавило дополнительную интригу происходившему на трассе, которая стала более скользкой. И в этих условиях Себастьян блеснул мастерством, выиграв заезд. Значит, за выход в полуфинал ему за рулём Toyota предстояло соперничать с Броди Костеки, но пока настала очередь дуэли Виктора Мартена и Йохана Кристофферссона.

Они пилотировали Subaru на трассе, который становился всё более скользким, и Виктор одержал победу – соответственно, команда Франции стала первым финалистом.

В следующем туре определялся второй финалист Кубка наций, и им стала команда Australia Supercars, что, конечно, толпа на трибунах встретила оглушительной овацией.

Из-за дождя, который осложнил обстановку на трассе, организаторы гонки решили убрать шикану, составленную из легких пластиковых блоков. В первом финальном заезде на Polaris соперничали Себастьен Лёб и Уилл Браун, и австралиец одержал победу с преимуществом в полсекунды с лишним. Теперь многое зависело от исхода дуэли Виктора Мартена с Броди Костеки, который, напомним, был включён в число участников ROC буквально в последний момент, но смог дойти до финала.

Они соревновались на полноприводных FC2, и сначала казалось, что Виктор отстаёт, но под конец второго круга он отыгрался за счёт совершенно отчаянного прыжка с моста, что позволило ему не только сократить отставание, но и получить преимущество буквально на последней прямой.

Итак, судьбу Кубка Наций должен был решить заезд с участием Мартена и Брауна – на этот раз они пилотировали заднеприводные ралли-кроссовые машины. И опять Виктор каким-то невероятным образом отыгрался, хотя после первого круга явно уступал сопернику.

В общем, если в Формуле 2 Мартену в последнее время не очень везло, то в Гонке чемпионов он отличился с первой попытки, и команда Франции стала сильнейшей в Кубке наций.

В предыдущий раз подобного успеха представители этой страны добивались более 20 лет назад: в 2004-м Кубок Наций выиграли Жан Алези и тогда ещё молодой Себастьен Лёб.

«Удивительная победа! – прокомментировал Себастьен сразу после финиша решающего заезда. – Виктор невероятно здорово справился с делом, одолел всех этих быстрых парней, хотя впервые выступал в Гонке чемпионов, и мы выиграли Кубок Наций! Это действительно замечательный момент!»

Завтра участники ROC продолжат бороться на трассе, проложенной на стадионе Accor в Сиднее – во второй день уик-энда пройдут индивидуальные гонки, по итогам которых и определится «Чемпион чемпионов».

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