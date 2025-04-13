Днепр уверенно обыграл Черкасские Мавпы в первом матче полуфинальной серии Суперлиги FAVBET-2024/25

MVP малорезультативного поединка стал капитан днепрян Тимофеенко

Днепр на своей площадке одержал победу над Черкасскими Мавпами в стартовом матче полуфинальной серии Суперлиги FAVBET-2024/25 — 63:48.

Гости оказали достойное сопротивление в первой четверти — чемпион ее выиграл лишь с минимальным перевесом. Начиная с середины второй четверти, днепряне стали наращивать отрыв и завершили малорезультативный поединок с комфортным гандикапом +15.

Самым результативным игроком встречи стал капитан хозяев Станислав Тимофеенко, ранее признанный MVP первого раунда плей-офф Суперлиги FAVBET-2024/25.

Следующий матч соперники сыграют в Черкассах 16 апреля. Вторую путевку в финал будут оспаривать Киев-Баскет и БК Ровно, их первая встреча состоится завтра в столице Украины. Каждая серия длится до двух побед одной из команд.

Суперлига FAVBET-2024/25. 1/2 финала. Первый матч

Днепр — Черкасские Мавпы — 63:48 (19:18, 16:8, 15:7, 13:15)

Днепр: Тимофеенко (16 + 8 подборов + 6 передач), Горобченко (10 + 10 подборов + 6 передач), Сыпало (9 + 7 подборов), Закурдаев (9), Загреба (8 + 6 подборов), Конев (6 + 5 подборов + 4 перехвата), Дубоненко (5)

Черкасские Мавпы: Клебан (12 + 9 подборов), Агафонов (9), Марченко (8), Кошеватский (8), Дюпри (5), Климов (3), Упырь (3)

Счет в серии — 1:0

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