Теофимо Лопес ударил соперника на дуэли взглядов накануне титульного боя

Getty Images/Global Images Ukraine. Лопес и Барбоса

2 мая на арене «Times Square» в Нью-Йорке состоится титульный бой в первом среднем весе (до 63,5 кг) –событие буде организованно журналом The Ring и руководителем Riyadh Season Турки Аль-Шейхом.

На ринге встретятся обладатель пояса WBO Теофимо Лопес (21–1, 13 КО) из США и его соотечественник, временный чемпион мира Арнольд Барбоса (32–0, 11 КО).

Накануне состоялась традиционная церемония взвешивания, где оба боксера не сумели сдержать эмоций, начали толкаться, а Лопес даже ударил соперника по лицу.

Теофимо последний раз выходил на ринг в июне прошлого года, когда одолел канадского боксера Стива Клаггетта единогласным решением судей. Барбоса 15 февраля победил британца Джека Кэттерола раздельным решением.

ВИДЕО. Дуэль взглядов Теофимо Лопеса и Арнольда Барбосы

sport.ua