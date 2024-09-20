Известно, из-за чего Усика решили арестовать в Польше. Что не понравилось?

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик

Чемпиона мира по версиям WBC, WBA, WBO и IBO Александра Усика арестовали в аэропорту польского города Краков. Этой информацией поделился депутат ВРУ и бывший украинский борец Жан Беленюк, обнародовав соответствующее видео.

По информации авторитетного инсайдера ESPN Майка Коппинджера, работники аэропорта в Кракове определили, что физическое состояние Усика и его тренера Сергея Лапина было непригодно для перелета. Обоим отказали в перелете. В команде Усика объяснили такое состояние усталостью. Из-за языкового барьера и того, что Усик утверждал, что ничего не нарушал, он и Лапин были задержаны», – сообщил Коппинджер.

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Украинского боксера уже отпустили. Усик назвал эту ситуацию недоразумением.

sport.ua