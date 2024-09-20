Алонсо: Нельзя быть в плену нереалистичных ожиданий

В Баку Фернандо Алонсо удалось финишировать на весьма достойном 6-м месте, но в том числе потому, что впереди него произошло столкновение машин Серхио Переса и Карлоса Сайнса, и это автоматически позволило подняться на две позиции выше.

Двукратный чемпион мира это понимает, поэтому, общаясь с прессой в Сингапуре, подчеркнул, что скорость машины Aston Martin не стоит переоценивать.

Фернандо Алонсо: «По нашим расчётам, мы только седьмые по скорости, и наши естественные позиции – 13-я, 14-я или 15-я. Нас это не устраивает, поэтому мы должны постараться повысить темп машины – знаю, что в пятницу команда хочет проверить ряд идей.

То, что в Баку я ехал восьмым, сродни чуду, как и то, что в Монце я долго держался в первой десятке. Если в этот уик-энд мы сможем заработать очки, это тоже будет чудо. Не думаю, что AMR24 сейчас на том уровне, на каком должна быть.

Поэтому в пятницу мы должны как следует поработать с настройками, даже если проблемы связаны не с ними. Остаётся ждать, когда машина получит технические обновления, но мы не сдаёмся. Однако при этом нельзя быть в плену каких-то нереалистичных ожиданий, хотя мы в Сингапуре, а здесь всегда может пойти дождь. Надо быть реалистами и принять ситуацию такой, какая она есть.

На городских трассах нет права на ошибку, здесь пространство ограничено стенами, и, возможно, нам предстоит самая сложная гонка сезона, поэтому во все дни уик-энда важно сохранять максимальную собранность. Важно уже в пятницу нормально начать уик-энд, чтобы добиться необходимой уверенности за рулём и как можно лучше подготовиться к субботе и воскресенью. Но у меня оптимистичный настрой…»

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