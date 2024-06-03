Легендарный боец хевивейта посоветовал Уайлдеру завершить карьеру

Getty Images/Global Images Ukraine. Чжан Чжилей и Деонтей Уайлдер

Бывший абсолютный чемпион мира в хевивейте Леннокс Льюис посоветовал американцу Деонтею Уайлдеру (43-4-1, 42 KO) завершить кареьру после боя с китайцем Чжаном Чжилеем (27-2-1, 22 KO).

«Деонтей Уайлдер сказал нам перед боем, что уйдет на пенсию, если не выиграет. Я думаю, это мудрое решение. Он уже более чем устроил свою жизнь, в которой может заботиться о своей дочери. Поэтому, пока он не получил еще больше повреждений, лучше уйти из спорта, не теряя рассудка, потому что после бокса ему предстоит еще много в жизни», – написал Льюис.

Отметим, что Чжан досрочно победил бывшего чемпиона по версии WBC в пятом раунде.

sport.ua