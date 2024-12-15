«Обязан победить». Леннокс Льюис изменил прогноз на Усик – Фьюри 2

Getty Images/Global Images Ukraine. Леннокс Льюис

Икона бокса Леннокс Льюис поделился мнением относительно будущего реванша между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри.

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«После их первого боя я пересмотрел свой поединок с Холифилдом и подумал, в чем разница между этими противостояниями. А разница в том, что просто один боксер был намного серьезнее другого. Сейчас Тайсон должен победить в реванше. Он выйдет на бой более сфокусированным, серьезным и наберет куда больше веса», – сказал Льюис.

Ранее Турки Аль-Шейх сообщил о том, что бой-реванш между чемпионом мира в супертяжелом дивизионе по версиям WBC, WBA, WBO и IBO Александром Усиком и экс-чемпионом по версии WBC Тайсоном Фьюри состоится 21 декабря 2024 года.

sport.ua