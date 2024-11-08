В Williams рассказали о гоночных инженерах команды

В дни Гран При болельщики могут слышать радиопереговоры гонщиков Williams со своими гоночными инженерами, и в британской команде решили поподробнее рассказать об этих специалистах.

Алекс Элбон сотрудничает с Джеймсом Ирвином, а Франко Колапинто – с Гаэтаном Жего. Именно инженер играет ключевую роль в коммуникации гонщика и команды, он своего рода посредник в этом общении.

В гараже Williams у гоночных инженеров есть особое место, которое команда называет «Инженерный остров» (Engineer Island), именно оттуда они передают сообщения своим гонщикам, внимательно слушают их реакцию, и на основе их комментариев инженерная бригада команды принимает те или иные решения.

Задача гоночного инженере состоит не только в том, чтобы помочь своему гонщику выжать из машины всё и даже больше, но и настроить пилота на достижение максимально возможных результатов. Чаще всего сообщения передаются гонщикам на прямых отрезках, когда у них больше возможностей быстро отреагировать, поменять положение нужных переключателей, не отвлекаясь от процесса торможения или прохождения поворота.

После завершения сессии гонщик вместе со своим инженером анализирует собранную информацию и ищет возможности прибавить. А на базе команды они вместе, каждый в своей роли, работают на симуляторе и вместе с другими техническими специалистами продолжают процесс оптимизации и доводки машины.

Джеймс Ирвин работает с Алексом Элбоном с того момента, как тот стал гонщиком Williams, т.е. их сотрудничество началось перед сезоном 2022 года.

До Формулы 1 Джеймс работал в молодёжной серии GP2, а в 2014-м перешёл в Williams. В 2017-м он был гоночным инженером Лэнса Стролла, затем в основном сотрудничал с Джорджем Расселлом.

Француз Гаэтан Жего перешёл в Williams Racing в 2019-м из ART Grand Prix, и у него обширный опыт работы в разных гоночных сериях. Он очень эффективно помогает Франко Колапинто осваивать премудрости Формулы 1, ведь молодой аргентинец пока только начинает карьеру в чемпионате мира и провёл лишь несколько шесть гонок. Но в двух из них заработал очки – в Баку и в Остине.

Раньше Гаэтан в этом же качестве сотрудничал с Николасом Латифи и Логаном Сарджентом, а первый опыт взаимодействия с Колапинто получил, когда тот в прошлом июле проводил свою первую тренировку за рулём машины Williams в Сильверстоуне.

Однако самые внимательные болельщики могли заметить, что в дни Гран При Мехико в радиоэфире звучал голос другого инженера: в тот уик-энд с Франко работал Эд Риган. Поскольку сезон 2024 года рекордный по продолжительности, в команде решили произвести ротацию инженерных кадров, поэтому в Мехико Эд работал с аргентинцем, а в Бразилии – с Элбоном.

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