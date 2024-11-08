Сидни Кросби и Александр Овечкин. Фото AFP

Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин рассказал о соперничестве с нападающим «Питтсбурга» Сидни Кросби.

«Удивительно, как летит время. Я думаю, это здорово, когда в мои первые пару лет было такое соперничество с Кросби, и все были в восторге от этого — болельщики, СМИ. Это давало больше мотивации, больше энергии, когда я выходил на лед», — приводит слова Овечкина официальный сайт НХЛ.

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7 ноября 39-летний россиянин забросил свою 861-ю шайбу в НХЛ в матче регулярного чемпионата с «Нэшвиллом» (3:2) и сократил отставание от рекорда Гретцки (894 шайбы) до 33 голов.

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