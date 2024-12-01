Новый тренер Швёнтек: “Думаю, в следующем году Иге придётся принять некоторые решения и, возможно, чуть больше сосредоточиться на мэйджорах”

Бельгийский тренер Вим Фиссетт, который с недавнего времени работает с польской теннисисткой Игой Швёнтек дал большое интервью изданию The National, в котором рассказал о начале их сотрудничества, планах на ближайший год и прокомментировал новость о проваленном Игой допинг-тесте



О начале сотрудничества

“Как для тренера, это мечта – работать с таким человеком, как Ига”, – говорит Фиссет. “Все видели её матчи, а также, наверное, тренировки, и просто интенсивность и сосредоточенность, которые она показывает. Она решительная, когда она на площадке, то работает каждое мгновение. Это то в ней, что всегда вызывало у меня восхищение. Сосредоточенность, которую она проявляет в матчах, когда она играет со 100-процентной энергией, 100-процентным вниманием. И она сохраняет это буквально до последнего очка в матче. Она уже достигла чрезвычайно успеха, но я также думаю, что есть куда расти, есть возможности для развития. Поэтому, я надеюсь, что мы сможем это сделать”.

О допинговом скандале

“Ига рассказала мне о [допинговом] деле и оставила за мной решение о нашем сотрудничестве. Я наблюдал за ней в течение длительного времени, за ее ценностями, рабочей этикой, стандартами. Я с самого начала был уверен, что она не виновата, поэтому это не повлияло на мое решение присоединиться к команде.

Это была чрезвычайно стрессовая и сложная ситуация для Иги и для всей команды. Как бы там ни было, Ига – боец на корте и вне его, это была еще одна тяжелая битва, которую она выиграла. Теперь мы вместе сосредоточимся на следующем сезоне, поддерживая друг друга и работая как одна команда.

О своем взгляде на теннис Швёнтек

Фиссетт рассказал, что с самого начала чувствовал себя «очень желанным гостем» в команде Швёнтек, и что спортсменка попросила всех придерживаться английского языка при общении в его присутствии. Ранее теннисистка рассказывала, что не готова тренироваться с наставником, который не будет поляком (именно из-за языкового барьера и необходимости проговаривать все тонкости на иностранном языке). Однако сейчас, похоже, Ига готова к таким изменениям. За то короткое время, которое Фиссетт провел с Игой в Варшаве перед двумя последними соревнованиями сезона, они обсудили аспекты ее игры, над которыми хотели бы поработать. Фиссетт сделал этот разговор двусторонним и спросил, что, по ее мнению, ей нужно развивать больше всего. Затем он озвучил свои собственные наблюдения, исходя из полученной статистки и видеоанализа, и они, кажется, совпали во мнениях относительно дальнейшего движения вперед.

“В целом, если не считать грунт, я думаю, она иногда чувствует, что ей приходится слишком часто менять свою игру. Поэтому, когда она играет против игроков с мощными ударами, она чувствует, что, возможно, она должна их перебить. А я чувствую, что она должна оставаться немного более верной своей игре и использовать своё оружие, например, сильное вращение [мяча]. Нет нужды играть плоско”, – объяснил он. “Всем неудобно иметь высокую точку контакта, и я думаю, что найти способ как это делать – это очень важно. Я считаю, что форхенд – это оружие, но я хочу сделать его еще большим оружием. Возможно, чтобы еще немного добавить и в защите, и на подаче, чтобы было больше скорости и точности. Это моя цель”.



О впечатлениях от работы команды польки

Вим Фиссет был особенно впечатлен тем тщательным вниманием, которое команда уделяет восстановлению польки между матчами и тренировками, и считает, что это будет ключевым фактором для долгой карьеры.

“Очевидно, что команда тяжело работает на тренировках, но они также уделяют много внимания восстановлению. Они отслеживают её состояние, пожалуй, каждое утро, и в день матча, и в другие дни. После поединка с Коко (Гауфф) на Итоговом турнире восстановление шло не очень хорошо, поэтому мы, все вместе – больше физио – решили взять выходной, чтобы она полностью восстановилась. Это очень важная вещь, особенно если вы хотите думать о долгосрочной перспективе. И, возможно, это также один из секретов того, почему она так долго была номером один. Они выбирают правильные моменты для тренировок, для тяжелой работы, для интенсивных нагрузок, но также и для моментов, когда иногда надо сделать небольшой шаг назад”.

О насыщенном календаре соревнований

“Я думаю, что в ближайшие годы в ее графике произойдут небольшие изменения”, – сказал Фиссет. “Я бы также сказал, что если вы хотите играть в долгосрочной перспективе, если вы хотите играть ещё 10 лет, вы должны выбрать некоторое время для отдыха. Да, календарь очень плотный, но, в конце концов, это все равно твой выбор (играть турнир). И если вы получите ноль очков за обязательный турнир… Я думаю, что все же самое важное – это подготовиться к турнирам Grand Slam. Именно там ты получишь больше всего очков, если хочешь действительно побороться за статус первой ракетки мира. Но нет смысла играть турнир, если ты не чувствуешь себя готовым. Поэтому я думаю, что в следующем году ей придётся принять некоторые решения и, возможно, чуть больше сосредоточиться на “мэйджорах”, а также подумать о своём физическом и психическом здоровье”.

О перспективе выиграть Уимблдон

“Я думаю, что Уимблдон, вероятно, будет выиграть сложнее всего среди всех турниров Grand Slam. Но я вижу потенциал. Я имею в виду, посмотрите на некоторых прошлых чемпионов… Симону Халеп, Маркету Вондроушову… Либо это те, кто мощно пробивает, либо те, кто невероятно хорошо двигается на траве. И я думаю, что Ига невероятно хорошо двигается, и она также может очень сильно бить по мячу. У неё великолепный приём.

Так что я вижу в её игре вещи, которые могут быть очень позитивными для травяного сезона. Но когда вы выигрываете Рим, Мадрид и Париж (все на грунте), вам нужно взять перерыв. И тогда, возможно, как в этом году, нет времени сыграть подготовительный турнир. А без подготовительного турнира у тебя никогда не будет полной уверенности перед “мэйджором”. Поэтому я думаю, что это самая тяжелая часть”.



О подготовке к сезону-2025

Команда Иги будет готовиться к сезону 2025 года в Варшаве и не будет проводить часть предсезонной подготовки в ОАЭ, как это было в прошлом году.

“Одной из причин является то, что у ее тренера по фитнесу только что родился второй ребенок. Поэтому есть немного дел дома, и она также думает о команде, что хорошо. И, наверное, для всех было бы лучше остаться дольше в Варшаве”, – пояснил Фиссетт. Планируется, что полька приедет в Абу-Даби, чтобы принять участие в World Tennis League, показательном турнире, который состоится с 19 по 22 декабря. Позже Вим Фиссетт присоединится к ней, когда в Сиднее начнется командный турнир United Cup.



btu.org.ua