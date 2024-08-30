Джордж Расселл: Ходит множество разных слухов

В четверг в Монце Джорджа Расселла спросили о том, не боится ли он быть уволенным из Mercedes, если в команду однажды придёт Макс Ферстаппен…

Джордж Расселл: «Честно говоря, мы об этом не говорили. В Mercedes давно занимаются моей карьерой. Мы всегда говорили, что в будущем будем продолжать работать вместе.

Ходит множество разных слухов, некоторые довольно интересно читать. Но я об этом не думаю. Я полностью сосредоточен на пилотировании. С нетерпением жду возможности узнать, кто в следующем сезоне станет моим напарником».

Источник