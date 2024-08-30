US Open. Киченок и Нис победили шестых сеяных в стартовом матче турнира в миксте

Украинско-монакский дуэт вышел во второй круг Открытого чемпионата США

Нью-Йорк, США • 26 августа – 8 сентября • хард • $802,000

Действующие чемпионы: Данилина/Хелиёваара (Казахстан/Финляндия)

Сетка турнира: смешанный парный разряд

Первый круг

Надежда Киченок/Уго Нис (Украина/Монако) – Николь Меликар-Мартинес/Иван Додиг (США/Хорватия, 6) 6:7(8), 7:6(5), 11-9

Киченок и Нис впервые выступают вместе. В первом сете теннисисты уступали со счётом 2:5, однако смогли перевести игру на тай-брейк, по ходу которого не реализовали два сетбола. На тай-брейке второго сета Надежда и Уго совершили камбэк, проигрывая 0-4.

Для украинки это первая победа в смешанном парном разряде с января 2022 года, когда она вместе с Сантьяго Гонсалесом из Мексики выиграла один матч на Australian Open.

Следующие соперники Киченок и Ниса определятся в противостоянии Тэйлор Таунсенд/Дональд Янг (США, WC) – Эйша Мухаммед/Андрес Молтени (США/Аргентина).

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