Тренер Дюбуа: «Усик – фальшивка, лжец и мошенник! Он обманом...»

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик

Тренер чемпиона мира по версии IBF Даниеля Дюбуа Дон Чарльз высказался об украинском боксере Александре Усике.

«Усик? Это фейк. На первый взгляд, это профессионал своего дела, гений, но на самом деле Усик – это фальшивка, мошенник и лжец! Он говорит, что верующий человек, говорит, что верит в Бога. Но если ты веришь в Бога, то должен знать одну из десяти заповедей – не лги!

Его не существовало после удара по корпусу в бою с Дюбуа, я это видел вживую и мне не нужны никакие повторы. Он обманом смог вернуться в бой, это был удар по корпусу», – сказал Чарльз.

В 2023 году Дюбуа проиграл нокаутом Усику в 9 раунде. В 5-м раунде Дюбуа откровенно пробил ниже пояса, и Усик долго приходил в себя.

sport.ua