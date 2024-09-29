Примера. Атлетико — Реал Мадрид 1:1. Героическое спасение имени Корреа

Драматичная ничья, но другой и не ожидалось

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"Реал" как и в прошлом сезоне не победил на поле "Атлетико".

Удивительно, ведь в основное время у "Матрасников" в атаке вспомнить можно только проход и удар Хулиана Альвареса с острого угла на 10-й минуте — Куртуа отбил.

В остальном "Атлетико" атаковал медленно, предсказуемо, почти без ударов. Серлот выпадал, Гризманн не находил себе места, вертикальные пасы не проходили ввиду глубокой линии обороны "Реала".

Симеоне, конечно, видел это, и по ходу игры трижды перестраивал команду, жонглировал схемами, менял все и вся.

"Реал", в свою очередь, приехал обороняться, но даже так в первом тайме мог забить дважды — Облак с трудом потащил опасные удары Вальверде и Беллингема.

В начале второго тайма угловой привел к шансу Родриго — чуть выше.

Ну, и на 64-й минуте защита "Атлетико" таки ошиблась, оставив Винисиуса один в один с де Паулем — конечно, бразилец его оббежал и навесил на дальнюю штангу, откуда Милитао расстрелял ворота.

Этот мяч взбесил фанатов "Матрасников", которые весь матч засвистывали Вини и Куртуа. При счете 0:1 они начали бросать в Тибо всякий мусор с трибун, вынудив рефери остановить матч. Всего команды "отдыхали" целых 20 минут.

Думалось, что это поможет "Реалу", ведь защитники отдохнули, подготовились к эндшпилю. Но нет. На деле Анчелотти переборщил с защитниками и осторожностью, команда села слишком глубоко, и уже в добавленное время еле держалась.

Один гениальный пас Галана на Корреа – и мечта "Реала" рухнула. Анхель исполнил все гениально, Куртуа соврать не даст.

В таблице после ничьи радуется больше всех "Барселона", у которой 21 очко. У "Реала" их 18, у "Атлетико" – 16.

8-й тур Примеры. Мадрид. "Сивитас Метрополитано"

"Атлетико" – "Реал Мадрид" – 1:1

Голы: Корреа, 90+5 – Милитао, 64

"Атлетико": Облак — Молина (Коке, 46), Ле Норман, Хименес, Рейнилду (Галан, 75) — де Пауль, Льоренте, Галлахер (Корреа, 70) — Гризманн — Серлот (Самуэл Лино, 55), Альварес (Рикельме, 75)

"Реал Мадрид": Куртуа — Карвахаль, Рюдигер, Милитао, Менди — Вальверде, Чуамени, Модрич (Васкес, 86) — Беллингем — Винисиус (Эндрик, 88), Родриго (Фран Гарсия, 90)

Предупреждения: Ле Норман, 63, Галлахер, 70, Альварес, 75 — Модрич, 40

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