Боксер-чемпион: «Аллах об этом знает. Когда мне было 14 лет, то Кличко...»

Getty Images/Global Images Ukraine. Баходир Жалолов

Двукратный чемпион Олимпиады узбекистанский супертяж Баходир Жалолов назвал своего кумира.

«Аллах об этом знает, я планирую провести в этом году три или четыре боя. Когда мне было 14 лет, то моим кумиром был Владимир Кличко, именно тогда я начал заниматься боксом. Кличко не пропускал много ударов, он был великим чемпионом, мне очень нравился его стиль», – сказал Жалолов.

5 апреля Жалолов победил единогласным решением судей украинского супертяжеловеса Игоря Шевадзуцкого.

Ранее чемпион мира Александр Усик назвал супертяжа, который будет доминировать в будущем.

sport.ua