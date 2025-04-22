Ландо Норрис: Я не удивлён, что потерял лидерство

Оскар Пиастри выиграл Гран При Саудовской Аравии и впервые в карьере вышел в лидеры личного зачёта. Его напарник по McLaren Ландо Норрис, занимавший первое место в чемпионате после первой гонки сезона, не удивлён, что потерял лидерство.

«Я не удивлён, что это произошло, учитывая все те ошибки, которые я допустил в нескольких последних квалификациях, – рассказал Ландо после финиша гонки в Джидде. – Я вполне доволен тем, как выступаю по воскресеньям, поскольку показываю высокие результаты. У меня есть уверенность и темп. Я чувствую, что в гонках каждую минуту демонстрирую свои лучшие качества.

Но я сильно усложняю себе жизнь по субботам. Я должен работать над собой, чтобы прибавить в квалификации. Но из-за того, что так складываются субботы, у меня получаются более интересные гонки.

В Джидде мне немного не хватило, чтобы подняться на подиум. Если мне удастся прибавить в субботу, то я уверен, что вернусь на позиции, на которых должен быть».

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