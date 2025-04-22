Карлос Алькарас – о поражении в финале турнира в Барселоне: “Я упустил несколько возможностей, и в итоге меня наказали за это”

Испанский теннисист Карлос Алькарас прокомментировал свое поражение от датчанина Хольгера Руне в финале турнира ATP 500 в Барселоне



О своих чувствах после игры

“Проигрывать всегда тяжело, особенно в финале и особенно здесь, в Барселоне. Но с учетом того, как сложился матч, я должен отдать должное Хольгеру. Он провел выдающуюся встречу – действовал очень организованно и точно знал, что делать в нужные моменты. Я упустил несколько возможностей, и в итоге меня наказали за это. Тем не менее, я уезжаю с чувством гордости, хоть осадок и остался”.

О травме ноги, из-за которой вызывал на корт врача во втором сете

“Во втором сете с самого начала пошли очень интенсивные и затяжные розыгрыши. В одном из эпизодов я почувствовал небольшую боль в области правого аддуктора, и сразу включилась тревога. В такие моменты трудно сосредоточиться только на игре, потому что начинаешь переживать за свое здоровье. Мне было сложно сохранять уровень. Сейчас я и так собирался взять пару дней отдыха. Мы обсудим всё с медицинской командой, сделаем обследование. Я верю, что это не помешает мне сыграть в Мадриде

Когда играешь столько напряжённых матчей с короткими перерывами, вполне возможно, что такое может произойти. Я не думал, что появятся какие-то физические проблемы, но знал, что будет тяжело. Тем не менее, я верил, что смогу выдержать и показать хороший теннис – и думаю, что мне это удалось. На этой неделе нужно было каждый день выкладываться на сто процентов. Переезд из Монте-Карло и быстрая адаптация к Барселоне – это действительно непросто. Я преклоняюсь перед Рафаэлем Надалем за то, что он делал это неделя за неделей. Это невероятно сложно”.

О том, чего не хватило для победы в финале

“Не хватило немного терпения. Я начал матч очень хорошо, делал классные удары, но он тоже играл сильно. После того как я сделал брейк, он изменил тактику, стал играть надёжнее, больше мячей попадал в корт, больше бегал. А мне не хватило терпения, нужно было поменять схему, но я стал торопиться в ключевые моменты. Он этим воспользовался – вот и причина, почему он выиграл”.

О сложностях грунтового сезона

“Это очень интенсивный период. Грунтовая серия короткая, но очень насыщенная. Неделя за неделей, почти без перерывов, если ты играешь всё. Самое сложное в нашей работе – это постоянно быть в контакте с командой, делиться ощущениями, понимать, что нужно твоему телу. Для меня это были две насыщенные недели с множеством матчей и двумя финалами. Мы живём от дня ко дню – я не знаю, в каком состоянии будет моё тело через две недели. Поэтому приходится ежедневно слушать себя, потому что сезон очень длинный, и одна неправильная нагрузка может дорого обойтись. Пройти всю грунтовую серию, особенно если ты побеждаешь, это настоящее безумие”.



btu.org.ua