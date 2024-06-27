Уимблдон. Лаял — первый эстонец в основе «мэйджора» за шесть лет, Болт отыграл матчбол в финале отбора

Итоги матчей квалификации в женской сетке турнира в Великобритании

Лондон, Великобритания • 1-14 июля • трава • £20,342,000

Действующий чемпион: Карлос Алькарас (Испания)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд

Квалификация. Третий круг

Максим Жанвье (Франция) — Джованни Мпетши Перрикар (Франция, 1) 6:7(10), 7:5, 7:6(4), 7:6(5)

Уго Гастон (Франция, 2) — Михаил Кукушкин (Франция, 27) 6:2, 1:6, 7:5, 6:1

Зизу Бергс (Бельгия, 3) — Денис Евсеев (Казахстан) 6:1, 6:2, 6:2

Марк Лаял (Эстония) — Джеймс Дакворт (Австралия, 4) 6:4, 6:4, 6:4

Ллойд Гаррис (Великобритания, 5) — Уго Гренье (Франция) 6:4, 6:2, 3:6, 7:6(5)

Люка Пуй (Франция) — Люка ван Аш (Франция, 6) 7:6(4), 7:5, 6:2

Кантен Алис (Франция) — Бейбит Жукаев (Казахстан) 6:3, 6:4, 6:4

Раду Албот (Молдова) — Даниэль Элаи Галан (Колумбия, 8) 6:4, 6:2, 6:7(6), 6:3

Марк Лаял дебютирует в основной сетке турнира Grand Slam с четвёртой попытки. Эстонец стал первым представителем своей страны в основе «мэйджора» с Ролан Гаррос-2018, когда в Париже сыграл Юрген Цопп.

Маттиа Беллуччи (Италия) — Давид Гоффен (Бельгия, 9) 6:3, 2:6, 7:6(4), 6:4

Алехандро Моро Каньяс (Испания) — Дамир Джумхур (Босния и Герцеговина, 10) 7:6(6), 6:4, 0:1 (отказ)

Алекс Болт (Австралия) — Леандро Риеди (Швейцария, 32) 6:7(2), 2:6, 7:6(7), 7:5, 6:4

Кристиан Гарин (Чили, 12) — Тимофей Скатов (Казахстан) 6:2, 7:5, 6:3

Фелипе Мелижени Алвес (Бразилия) — Максим Кресси (США) 6:4, 1:6, 7:6(5), 4:6, 6:4

Элиас Имер (Швеция) — Сё Симабукуро (Япония) 7:6(3), 6:3, 6:1

Отто Виртанен (Финляндия) — Роман Андрес Бурручага (Аргентина) 6:1, 6:2, 5:7, 7:6(4)

Вит Копржива (Чехия, 16) — Ригар Гаске (Франция, 20) 3:6, 6:2, 6:4

Алекс Болт, попавший в квалификационную сетку в последний момент из альтернативного списка, третий раз сыграет в основе Уимблдона. Отметим, что в третьем сете австралиец отыграл матчбол.

Максим Жанвье, Маттиа Беллуччи, Фелипе Мелижени Алвес, Отто Виртанен и Вит Копржива впервые сыграют в основной сетке Уимблдона.

Алехандро Моро Каньяс и Марк Лаял дебютируют в основной сетке турнира Grand Slam.

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