Слот – о работе в Ливерпуле: Я могу подтвердить, что стану тренером мерсисайдцев

Арне высказался о работе в Ливерпуле
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Наставник "Фейеноорда" Арне Слот подтвердил, что заменит Юргена Клоппа на посту главного тренера "Ливерпуля" со следующего сезона.
"Я могу подтвердить, что стану тренером "красных" в следующем сезоне", — сказал Слот в пятницу.
"Ливерпуль" с "Фейеноордом" согласовал компенсационное соглашение на сумму до 9,4 млн фунтов стерлингов.
Слот возглавил "Фейеноорд" в 2021 году. В нынешнем сезоне клуб Эредивизи занимает второе место и имеет 81 балл.
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