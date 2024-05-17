Слот – о работе в Ливерпуле: Я могу подтвердить, что стану тренером мерсисайдцев

Арне высказался о работе в Ливерпуле

Getty Images/Global Images Ukraine

Наставник "Фейеноорда" Арне Слот подтвердил, что заменит Юргена Клоппа на посту главного тренера "Ливерпуля" со следующего сезона.

"Я могу подтвердить, что стану тренером "красных" в следующем сезоне", — сказал Слот в пятницу.

"Ливерпуль" с "Фейеноордом" согласовал компенсационное соглашение на сумму до 9,4 млн фунтов стерлингов.

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Слот возглавил "Фейеноорд" в 2021 году. В нынешнем сезоне клуб Эредивизи занимает второе место и имеет 81 балл.

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