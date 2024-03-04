В Red Bull уверяют, что команда сохраняет единство

Неприятная история, в центре которой Кристиан Хорнер, руководитель Red Bull Racing, далека от завершения, и некоторые комментарии, с этим связанные, мы цитировали. В частности, Ральф Шумахер, как и все в паддоке, со стороны наблюдающий за развитием событий, заявил: «Война нервов продолжается – либо всем её участникам в итоге придётся принести друг другу извинения, либо кому-то придётся уйти».

В интервью Daily Mail Йос Ферстаппен открыто призвал Хорнера уйти в отставку, а на вопрос, не он ли стоит за попытками сместить руководителя команды, отец трёхкратного чемпиона мира ответил: «Для чего я бы стал этим заниматься, когда Макс в ней добивается таких успехов? В этом бы не было смысла».

Представитель Red Bull Racing комментарии Ферстаппена-старшего попытался опровергнуть: «У команды нет никаких проблем. Коллектив сохраняет единство, и мы полностью сосредоточены на гонках».

То же самое заявил и сам Хорнер, хотя и признал, что после завершения внутреннего расследования, проходившего в Red Bull, ему приходится противостоять действиям, против него направленным:

«Главное для меня – гонки. Что пишут люди, это их дело. Но после завершения этого уик-энда моей главной задачей остаётся подготовка к этапу в Саудовской Аравии, который состоится через неделю.

Я не собираюсь комментировать, какими могут быть мотивы каких-то личностей, которые всем этим занимаются. Всё своё внимание я уделяю этой команде, моей семье, моей жене и гонкам. Меня поддерживает моя замечательная семья, наша невероятная команда, все её сотрудники, и моё дело – продолжать выигрывать гонки и делать для этого всё, что в моих силах. Пусть лучше обо всём говорят наши результаты на трассе».

В воскресенье несколько источников сообщили, что президент FIA Мохаммед бен Сулайем уже обратился к Максу Ферстаппену с просьбой публично поддержать Хорнера. В федерации при этом подчёркивают, что ведут обсуждение возможных дальнейших шагов с руководством Формулы 1. В общем, продолжение следует.

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