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Футбол

Астон Вилла посетит Лилля, ПАОК примет Брюгге: расписание матчей Лиги конференций

ПАОК примет Брюгге: расписание матчей Лиги конференций

В четверг, 18 апреля, состоятся 4 решающих матча 1/4 финала Лиги конференций УЕФА сезона-2023/2024. В частности, английский Астон Вилла сыграет с французским Лиллем, который тренирует Паулу Фонсека, а бельгийский Брюгге примет греческий ПАОК.

Расписание ответных матчей 1/4 финала

  • 19:45.  Лилль — Астон Вилла (1:2)
  • 19:45. Фиорентина — Виктория Пльзень (0:0)
  • 22:00.Фенербахче — Олимпиакос (2: 3)
  • 22:00. ПАОК — Брюгге (0:1)

    • *Указанное время — киевский

    Полуфинальные поединки пройдут 2 и 9 мая. Финал Лиги конференций УЕФА-2023/24 запланирован на 29 мая в Афинах, Греция (стадион Святой Софии).

    Напомним, параллельно будут сыграны еще 4 ответных матча 1/4 финала Лиги Европы.

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    champion.com.ua

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