Астон Вилла посетит Лилля, ПАОК примет Брюгге: расписание матчей Лиги конференций

В четверг, 18 апреля, состоятся 4 решающих матча 1/4 финала Лиги конференций УЕФА сезона-2023/2024. В частности, английский Астон Вилла сыграет с французским Лиллем, который тренирует Паулу Фонсека, а бельгийский Брюгге примет греческий ПАОК.
Расписание ответных матчей 1/4 финала
*Указанное время — киевский
Полуфинальные поединки пройдут 2 и 9 мая. Финал Лиги конференций УЕФА-2023/24 запланирован на 29 мая в Афинах, Греция (стадион Святой Софии).
Напомним, параллельно будут сыграны еще 4 ответных матча 1/4 финала Лиги Европы.