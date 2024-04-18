Астон Вилла посетит Лилля, ПАОК примет Брюгге: расписание матчей Лиги конференций

В четверг, 18 апреля, состоятся 4 решающих матча 1/4 финала Лиги конференций УЕФА сезона-2023/2024. В частности, английский Астон Вилла сыграет с французским Лиллем, который тренирует Паулу Фонсека, а бельгийский Брюгге примет греческий ПАОК.

Расписание ответных матчей 1/4 финала

19:45. Лилль — Астон Вилла (1:2)

19:45. Фиорентина — Виктория Пльзень (0:0)

22:00.Фенербахче — Олимпиакос (2: 3)

22:00. ПАОК — Брюгге (0:1)

*Указанное время — киевский

Полуфинальные поединки пройдут 2 и 9 мая. Финал Лиги конференций УЕФА-2023/24 запланирован на 29 мая в Афинах, Греция (стадион Святой Софии).

Напомним, параллельно будут сыграны еще 4 ответных матча 1/4 финала Лиги Европы.

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