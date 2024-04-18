Джордж Расселл представил шлем для Гран При Китая

Гонщик Mercedes Джордж Расселл представил дизайн шлема, в котором будет выступать в предстоящем Гран При Китая.

В основе раскраски – ярко-красный цвет, иероглифы и традиционные для Китая изображения драконов.

«Представляю специальный дизайн шлема для гонки в Китае, – написал Джордж в социальных сетях. – На шлеме много классных деталей, которые я использовал в дизайне, чтобы отпраздновать возвращение в Шанхай.

Здорово, что мы вновь гоняемся в Китае, и я хотел отметить этот событие чем-то особенным. Надеюсь, вам нравится новый шлем!»

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