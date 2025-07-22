От добра добра не ищут. Канада назвала тренеров на Олимпиаду

Джон Купер

Мужская сборная Канады завершила формирование тренерского штаба к зимним Олимпийским играм 2026 года в Милане и Кортина-д'Ампеццо. Состав тренерского штаба остается неизменным после победы в Кубке четырех наций в феврале. От добра добра не ищут.

В качестве помощников 57-летнему наставнику Джону Куперу, приводившего «Тампу-Бэй» к двум Кубкам Стэнли, присоединятся тренер «Вегаса» Брюс Кэссиди, тренер «Филадельфии» Рик Токкет и Питер Дебур, тренировавший «Даллас», «Вегас» и «Сан-Хосе».

«Было важно вернуть наших элитных тренеров и вспомогательный персонал, работавших на Кубке четырёх наций, поскольку эта группа привносит в нашу команду чувство принадлежности к коллективу и менталитет победителей, необходимый нашей команде. Каждый может поделиться уникальным опытом выступлений в НХЛ и на международной арене»», – сказал генеральный менеджер сборной Канады Дуг Армстронг.

Зимние Олимпийские игры 2026 года в Милане и Кортина-д'Ампеццо пройдут с 11 по 22 февраля 2026 года. Представители НХЛ примут в них участие впервые после Олимпиады 2014 года в Сочи.

Ранее Канада назвала первых шесть хоккеистов, которые сыграют на Олимпиаде. Остальные игроки будут объявлены позднее в этом году.

sport.ua