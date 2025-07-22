Connect with us
Хоккей

От добра добра не ищут. Канада назвала тренеров на Олимпиаду

От добра добра не ищут. Канада назвала тренеров на Олимпиаду

Джон Купер

Мужская сборная Канады завершила формирование тренерского штаба к зимним Олимпийским играм 2026 года в Милане и Кортина-д'Ампеццо. Состав тренерского штаба остается неизменным после победы в Кубке четырех наций в феврале. От добра добра не ищут.

В качестве помощников 57-летнему наставнику Джону Куперу, приводившего «Тампу-Бэй» к двум Кубкам Стэнли, присоединятся тренер «Вегаса» Брюс Кэссиди, тренер «Филадельфии» Рик Токкет и Питер Дебур, тренировавший «Даллас», «Вегас» и «Сан-Хосе».

«Было важно вернуть наших элитных тренеров и вспомогательный персонал, работавших на Кубке четырёх наций, поскольку эта группа привносит в нашу команду чувство принадлежности к коллективу и менталитет победителей, необходимый нашей команде. Каждый может поделиться уникальным опытом выступлений в НХЛ и на международной арене»», – сказал генеральный менеджер сборной Канады Дуг Армстронг.

Зимние Олимпийские игры 2026 года в Милане и Кортина-д'Ампеццо пройдут с 11 по 22 февраля 2026 года. Представители НХЛ примут в них участие впервые после Олимпиады 2014 года в Сочи.

Ранее Канада назвала первых шесть хоккеистов, которые сыграют на Олимпиаде. Остальные игроки будут объявлены позднее в этом году.

sport.ua

Related Topics
Comments
More in Хоккей
aquapolis