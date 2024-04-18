«Это особенный момент». Кучеров вошел в историю с 100 передачами и привел Гретцки в восторг

Форвард «Тампы» Кучеров сделал 100 передач за сезон НХЛ

Никита Кучеров (№ 86) празднует 100-ю передачу в матче «Тампа» — «Торонто» (6:4). Фото USA Today Sports

Никита Кучеров (№ 86) принимает поздравления после 100-й передачи в сезоне НХЛ. Фото USA Today Sports

Никита Кучеров (№ 86) принимает поздравления после 100-й передачи в сезоне НХЛ. Фото USA Today Sports 1/3 Форвард «Тампы» дополнил элитную пятерку ассистентов НХЛ и поднял в космос планку бомбардирского рекорда для россиян.

100 передач за сезон

Никита Кучеров завершил выдающийся регулярный чемпионат и добрался до нового достижения в домашнем матче «Тампы» с «Торонто» (6:4). В этой игре у российского форварда — гол и историческая передача.

«Лайтнинг» победили принципиального соперника, с которым на этот раз не сыграют в первом раунде плей-офф. Команда Джона Купера готовится к не менее напряженной серии с соседями из «Флориды», а «Мэйпл Лифс» ждет очередное испытание другим старым обидчиком — «Бостоном».

В матче с «Торонто» Кучеров забил второй гол своей команды в начале первого периода, со второй попытки пробил Мартина Джонса и завершил быстрый выпад с Брэндоном Хагелем. Это был 44-й гол форварда в сезоне. Главное событие случилось в конце второй 20-минутки. «Тампа» провела очередной розыгрыш большинства, Никита пасом через правый круг вывел на завершение Брэйдена Пойнта. Пожалуй, россиянин больше всех обрадовался голу партнера, который вместе с остальными сильно порадовался за него. Это была 100-я передача крайнего нападающего в регулярке, 40 из них он сделал при реализации численного преимущества.

«Он любит делать такой розыгрыш. Я просто поймал его [передачу] и бросил в надежде, что [шайба] зайдет. Он дважды находил меня в той точке ранее в этом периоде, но Джонс делал хорошие спасения. Я немного нервничал. Я был очень счастлив, что это случилось», — сказал Пойнт.

Форвард «Лайтнинг» добавил о Кучерове, который принял участие почти в половине голов команды в регулярке (144 из 291): «У него невероятный бросок. 44 гола в этом году и 100 передач. Это запоминается. Просто видя Куча каждый день и как он работает, это потрясающие цифры, но это не сюрприз для меня с учетом его напряженной и умной работы».

Гретцки прислал сообщение тренеру «Тампы»

Кучеров стал пятым хоккеистом в истории НХЛ с не менее чем 100 передачами за регулярный чемпионат. Ранее такое удавалось Уэйну Гретцки (11 раз, лучший результат — 163 в сезоне-1985/86, последний — 122 в 1990/91), Марио Лемье (114 в 1988/89), Бобби Орру (102 в 1970/71) и Коннору Макдэвиду (в этом сезоне). Так россиянин присоединился к компании канадских легенд — трех выдающихся центрфорвардов и великого защитника.

Макдэвид добрался до исторической отметки на одной неделе с Кучеровым, капитан «Эдмонтона» в понедельник вернулся на лед после пропуска трех матчей и отличился в игре с «Сан-Хосе» (9:2). До этого два хоккеиста собирали не менее 100 передач в одной регулярке только раз — Гретцки и Лемье в сезоне-1988/89 (по 114).

После матча Купер рассказал, что Гретцки прислал ему текстовое сообщение. Оно касалось игры российского форварда.

«Первое сообщение, которое я получил, когда проверял [телефон] после игры. Классный поступок [Гретцки]. Просто восторженные комментарии о Никите Кучерове. Это довольно круто», — сказал тренер «Тампы».

Купер добавил об ассистентах-рекордсменах: «Вы не знаете, как много вы можете получить. Есть один игрок в истории хоккея, который сделал это 11 раз, но это так тяжело. Это просто выдающееся достижение. И если подумать, за 100 с лишним лет существования лиги — только пара случаев, когда два игрока сделали это в один год. Это очень круто».

В раздевалке Купер еще раз поздравил Кучерова, с которым работает более десяти лет, дважды был чемпионом НХЛ и еще дважды играл в финалах Кубка Стэнли. Тренер вовремя исправил оговорку про тысячу вместо сотни передач. За карьеру у 30-летнего Никиты — 873 очка, 320 голов и 553 передачи в 725 матчах регулярок.

«Что ж. Я видел многое. Смотрел много хоккея. Выигрывал кубки Стэнли. Но никогда не видел одну тыся-, одну сотню передач за сезон», — сказал Купер перед вручением Кучерову шайбы на память.

Фото USA Today Sports

«Повезло играть с отличными хоккеистами»

Кучеров после 100-й передачи получил поздравления от всей арены и даже стал улыбаться. Пойнт первым обнял одноклубника, Ник Пол оперативно выгреб шайбу из сетки, команда и тренер тепло поприветствовали форварда, на скамейке его ждал в том числе Андрей Василевский, в тоннель с трибуны спустился восстанавливающийся после травмы защитник Михаил Сергачев. Болельщики вскочили на ноги и устроили бомбардиру овацию, скандировали его имя и «MVP!» с призывом вручить приз самого ценного игрока.

«Это особенный момент. Спасибо моим партнерам и тренерскому штабу за то, что дали мне возможность добиться успеха. Мне повезло играть с отличными хоккеистами. Это хороший момент», — сказал Кучеров журналистам после матча.

Никита в своем стиле коротко ответил на вопрос, испытал ли он своего рода облегчение после гола Пойнта с его передачи: «Конечно».

«Мы можем забивать намного больше, если доводить розыгрыши. Но что есть, то есть», — критично отреагировал россиянин на восторг о потрясающем взаимодействии бригады большинства «Тампы». Форвард отдельно оценил тот факт, что после его передачи отличился именно Пойнт: «Он забил много голов из этой точки. Более чем рад, что ассистировал на этот раз. Рад за него. Это хороший момент».

«Было приятно его увидеть», — сказал Кучеров о Сергачеве. Никита также поблагодарил зрителей: «Это было круто».

Заключительный вопрос — о готовности к старту плей-офф. «Да», — в фирменном стиле ответил хоккеист.

Мэттьюс остался без 70 голов

В этот вечер могло состояться еще одно крутое достижение. Центрфорвард «Торонто» Остон Мэттьюс ранее переписал рекорд века от Александра Овечкина по голам в одном регулярном чемпионате и прошел россиянина на отметке в 65 шайб. Американец нанес 12 бросков по воротам Мэтта Томкинса, но не смог отличиться и забить 70-й гол. В последний раз эту отметку брали Теему Селянне и Александр Могильный — по 76 шайб в сезоне-1992/93. В итоге Мэттьюс разделил 15-е место с Лемье и Майком Босси в списке снайперов отдельных регулярок.

«Не собирались выходить на игру и пропускать четыре гола, это не то, чего мы хотели. Мы хотели победить, сыграть правильно. Но если пропустили четыре, было бы круто, если 34-й номер получил один из голов. В этом нет сомнений. Мы говорили о достижениях Никиты Кучерова, и Остон Мэттьюс рядом с ним. Он настоящий голеадор. Он закончит с 69, но считаю, что в будущем будет 70 и больше», — сказал Купер.

Фото USA Today Sports

Гонка за «Арт Росс Трофи»

Кучеров в этом регулярном чемпионате переписал свои рекорды результативности — 44 гола, 100 передач и 144 очка в 81 матче. Никита поднял планку личного, клубного и российского достижения для бомбардиров, которое установил пять лет назад — 128 очков, 41 гол и 87 передач в 82 играх сезона-2018/19. Тогда форвард «Тампы» собрал три приза — «Арт Росс Трофи» (лучшему бомбардиру), «Харт Трофи» и «Тед Линдсей Эворд» (самому ценному и выдающемуся игроку лиги по версии журналистов и самих хоккеистов).

Кучеров с 144 очками в этой регулярке показал 23-й результат в истории НХЛ. Никита немного не дотянулся до европейского рекорда лиги от Яромира Ягра — 149 (62+87) очков в сезоне-1995/96.

Следующей ночью звезда «Тампы» вместе с остальными узнает результаты гонки бомбардиров этого сезона. Нэйтан Маккиннон и Коннор Макдэвид закроют регулярный чемпионат матчем «Колорадо» и «Эдмонтона». Макдэвид из-за медленного старта и повреждений в начале и конце регулярки дал шанс конкурентам сместить себя с вершины — 132 (32+100) очка в 76 играх. Маккиннон на случай равенства очков с Кучеровым имеет преимущество за счет большего числа голов — 138 (51+87) очков в 81 игре.

Сразу после Кучерова, Маккиннона и Макдэвида в этом году Артемий Панарин. Эти трое — просто в космосе.

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