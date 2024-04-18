Ф3: Мари Боя быстрее всех в финальный день тестов

В Барселоне завершились трёхдневные тесты Формулы 3. Лучшее время, как и накануне, показал гонщик Campos Мари Боя.
С утра испанскую трассу поливал дождь, поэтому в начале заездов гонщики работали с дождевыми шинами. Вскоре осадки прекратились, трасса стала постепенно подсыхать, а скорости расти. Свой лучший круг Боя проехал в заключительные полчаса сессии, остановив секундомер на отметке 1:27.034 секунды.
В дневной сессии основное внимание гонщики и команды уделили работе на длинной дистанции. В самом начале Леонардо Форнароли проехал круг за 1:28.444 секунды, и до конца дня никто не смог превзойти его результат.
Как и накануне, тесты прошли спокойно. Красные флаги появлялись всего один раз – на последних минутах дневной сессии, когда на трассе остановился Джошуа Дюфек. Тесты после этого возобновлять не стали, в следующий раз гонщики Формулы 3 сядут за руль в Имоле в рамках третьего этапа сезона, который запланирован на 17-19 мая.
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Результаты утренней сессии
|Пилот
|Команда
|Время
|Круги
|1. М.Боя
|Campos Racing
|1:27.034
|33
|2. О.Гёте
|Campos Racing
|1:27.107
|36
|3. Л.Браунинг
|Hitech Pulse-Eight
|1:27.435
|39
|4. А.Линдблад
|PREMA Racing
|1:27.448
|40
|5. Г.Мини
|PREMA Racing
|1:27.565
|35
|6. А.Дюнн
|MP Motorsport
|1:27.579
|36
|7. С.Рамос
|Trident
|1:27.624
|30
|8. Д.Беганович
|PREMA Racing
|1:27.645
|40
|9. Т.Трамниц
|MP Motorsport
|1:27.665
|34
|10. Л.ван Хёпен
|ART Grand Prix
|1:27.786
|36
|11. М.Стенсхорн
|Hitech Pulse-Eight
|1:27.844
|41
|12. К.Мэнселл
|ART Grand Prix
|1:27.902
|35
|13. С.Монтойя
|Campos Racing
|1:27.919
|31
|14. Ч.Вурц
|Jenzer Motorsport
|1:27.998
|29
|15. С.Флёрш
|Van Amersfoort Racing
|1:28.007
|34
|16. Н.Цолов
|ART Grand Prix
|1:28.110
|39
|17. М.Эстерсон
|Jenzer Motorsport
|1:28.174
|32
|18. М.Загазета
|Jenzer Motorsport
|1:28.319
|32
|19. К.Шилдс
|Hitech Pulse-Eight
|1:28.325
|43
|20. К.Штука
|MP Motorsport
|1:28.374
|41
|21. Д.Лоук
|Rodin Motorsport
|1:28.448
|43
|22. Т.Смит
|Van Amersfoort Racing
|1:28.497
|35
|23. П.Вишницкий
|Rodin Motorsport
|1:28.533
|37
|24. Н.Бедрин
|PHM AIX Racing
|1:28.570
|40
|25. Т.Интрафувасак
|PHM AIX Racing
|1:28.653
|40
|26. Н.Леон
|Van Amersfoort Racing
|1:28.775
|35
|27. Д.Дюфек
|PHM AIX Racing
|1:28.794
|37
|28. К.Вуазен
|Rodin Motorsport
|1:30.083
|38
|29. Л.Форнароли
|Trident
|1:31.109
|25
|30. С.Мегетуниф
|Trident
|1:31.638
|19
Результаты дневной сессии
|Пилот
|Команда
|Время
|Круги
|1. Л.Форнароли
|Trident
|1:28.444
|14
|2. С.Мегетуниф
|Trident
|1:29.106
|14
|3. К.Вуазен
|Rodin Motorsport
|1:29.662
|38
|4. С.Рамос
|Trident
|1:29.706
|40
|5. Т.Интрафувасак
|PHM AIX Racing
|1:30.158
|32
|6. Д.Дюфек
|PHM AIX Racing
|1:31.025
|34
|7. Н.Леон
|Van Amersfoort Racing
|1:31.396
|52
|8. М.Боя
|Campos Racing
|1:31.470
|52
|9. О.Гёте
|Campos Racing
|1:31.731
|58
|10. Д.Лоук
|Rodin Motorsport
|1:31.844
|48
|11. Ч.Вурц
|Jenzer Motorsport
|1:31.853
|60
|12. П.Вишницкий
|Rodin Motorsport
|1:31.910
|42
|13. С.Флёрш
|Van Amersfoort Racing
|1:31.910
|49
|14. Л.Браунинг
|Hitech Pulse-Eight
|1:31.951
|47
|15. М.Стенсхорн
|Hitech Pulse-Eight
|1:32.088
|44
|16. С.Монтойя
|Campos Racing
|1:32.121
|56
|17. М.Эстерсон
|Jenzer Motorsport
|1:32.144
|33
|18. Т.Трамниц
|MP Motorsport
|1:32.211
|48
|19. К.Мэнселл
|ART Grand Prix
|1:32.231
|55
|20. Н.Бедрин
|PHM AIX Racing
|1:32.304
|56
|21. А.Дюнн
|MP Motorsport
|1:32.309
|45
|22. Н.Цолов
|ART Grand Prix
|1:32.409
|55
|23. Г.Мини
|PREMA Racing
|1:32.464
|56
|24. Т.Смит
|Van Amersfoort Racing
|1:32.602
|49
|25. А.Линдблад
|PREMA Racing
|1:32.606
|56
|26. Д.Беганович
|PREMA Racing
|1:32.617
|57
|27. К.Шилдс
|Hitech Pulse-Eight
|1:32.718
|43
|28. Л.ван Хёпен
|ART Grand Prix
|1:32.753
|55
|29. К.Штука
|MP Motorsport
|1:32.865
|48
|30. М.Загазета
|Jenzer Motorsport
|1:32.995
|48