УАФ объявила о размере ущерба при президентстве Павелко

Украинская ассоциация футбола начала аудит деятельности при президентстве Андрея Павелко, который проводит независимая компания AC Crowe Ukraine.

Отмечается, что отток активов УАФ составляет 1 млрд 342 млн 900 тыс. руб. Основные убытки нанесены операциями с оффшорными компаниями, потерями средств из-за использования депозитов, расходами, связанными с завышением стоимости приобретенных товаров/работ/услуг.

Приведенные данные являются предварительными и подлежат окончательному утверждению. Финальные результаты проверки будут обнародованы после завершения анализа.

Напомним, что в конце февраля Андрей Павелко вышел на свободу. Функционера отправили в СИЗО на 60 дней 16 июня 2023 года. После этого срок содержания под стражей неоднократно продлевали. Павелко обвинялся в хищении средств на строительстве завода по изготовлению искусственного газона для футбольных полей. Новым президентом УАФ избрали бывшего тренера сборной Украины Андрея Шевченко. Он заменил на посту Павелко, возглавлявшего УАФ с 2015 по 2024 годы.

champion.com.ua