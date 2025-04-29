ЛЧ. Арсенал – ПСЖ 0:1. Первая дуэль осталась за Парижем

Лига чемпионов

1/2 финала, первый матч

"Эмирейтс" (Лондон)

Главный арбитр: Славко Винчич (Словения)

ПСЖ приехал в Лондон за победой. Неважно какой, неважно с каким счетом. Главное нужно было вернуться в Париж с преимуществом. А вот "Арсенал" сначала играл так, как во втором матче против "Реала": довольно робко в атаке. Однако голов в итоге так и не забил. По крайней мере тех, которые остались на табло.

Подопечные Энрике сразу взяли все под свой контроль. И уже на четвертой минуте счет был открыт. Откровенно провалилась опорная зона хозяев. Сначала "канониры" дали Дембеле свободно разогнать атаку, а затем – после ассиста Кварацхелии – еще и пробить с линии штрафной. Прекрасный получился удар у Усмана: в касание, точно под правую штангу.

Кстати, для Дембеле это первый гол с 1 апреля. Самая длинная сухая серия француза в этом году, который является очень результативним для него.

Трудно давались атаки "Арсеналу". Даже первые полчаса вообще не шло. А ПСЖ спокойно контролировал игру, ведь счет 1:0 их устраивал. Лишь к концу тайма "канониры" начали находить щели в защите соперника. Но тут в игру снова вступил Доннарумма, дважды парировав удары лондонцев.

Второй тайм начался со стандарта на половине поля ПСЖ. А завершился он голом Мерино. Испанец праздновал довольно сдержанно, ведь понимал, что играл не пределе офсайда. Сегодня все стандарты подопечных Артеты разыгрывались с домашними заготовками. На этот раз Микель (тот что полузащитник) предел перешел. Гол после довольно длинного (хоть и не десятиминутного) просмотра VAR был отменен.

На 56 минуте Хакими провалил оборону на фланге, а “Арсенал” выбежал в образцовую контратаку благодаря Райсу. Он вывел Троссара на прекрасную ударную позицию, но… Да, снова Доннарумма. Невероятный сейв итальянца.

После перерыва "Арсенал" ощутимо прибавил. Очень видно было высокое индивидуальное качество футболистов обоих коллективов. Если кто где-то терял мяч, то это только из-за действий оппонента. Соперники – очень высокого уровня.

Под конец матча лазарет сыграл свою роль. Он у "Арсенала" переполнен, поэтому Артета провел первую замену на 83 минуте. Но суть в том, что наставник "канониров" просто эту замену сделал. А Луис Энрике свежими футболистами игру именно усилил.

На 84 минуте Рамос вывел Баркола на свидание с Раей, но вингер очень вяло пробил. Впоследствии сам же португальский нападающий пробил из носка – попал в перекладину. Также еще раньше – до замен – Рая парировал очень классный удар Дуэ. Голкипер "Арсенала" тоже сегодня был на высоте.

Насыщенный матч и прагматичная победа гостей. Они едут домой с шатким, но все же преимуществом. Теперь "Арсеналу" в Париже придется включаться со стартового свистка, а не ждать 40 минут. А Доннарумме снова подчищать за условным Хакими, который не очень горит желанием возвращаться отрабатывать в защиту.

"Арсенал" (Лондон, Англия) – "Пари Сен-Жермен" (Париж, Франция) 0:1

Гол: Дембеле 4

"Арсенал": Рая – Тимбер (Уайт 83), Салиба, Кивер, Льюис-Скелли – Эдегор (Нванери 90), Райс, Мерино – Сака, Троссар, Мартинелли

ПСЖ: Доннарумма – Хакими, Маркиньос, Пачо, Мендеш – Витинья – Ж. Невес (Заир-Эмери 89), Руис – Дуэ (Г. Рамос 76), Дембеле (Баркола 70), Кварацхелия

Предупреждения: Троссар 10, Сака 43 – Хакими 44, Ж. Невес 46

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