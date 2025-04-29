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В среду, 30 апреля, сборная Украины по хоккею проведет третий поединок чемпионата мира в дивизионе 1А. Соперником нашей команды станет Румыния. Матч пройдет в румынском городе Сфынту-Георге на «Сепси Арене», игра начнется в 19:30 по киевскому времени.

В предыдущих двух встречах «сине-желтые» набрали три очка и к 3-му туру подошли на четвертой позиции. Сначала сборная Украины в серии буллитов проиграла Великобритании, а затем по буллитам оказалась сильнее Италии. Хозяева турнира набрали одно очко, проиграв Польше и в овертайме уступив британцам. Предыдущая дуэль украинцев с румынами на чемпионате мира состоялась в 2019-м году в дивизионе 1В. Тогда сборная Румынии обыграла нашу команду со счетом 5:1. Напомним, что право выступать в элите мирового хоккея завоюют две лучшие сборные дивизиона 1А.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Украина – Румыния, за которой можно следить в украинской версии сайта.

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